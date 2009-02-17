«Украгролизинг» закупит до 10 комбайнов ХМЗ

НАК «Украгролизинг» на следующей неделе намерен закупить до 10 комбайнов производства ООО «Херсонский машиностроительный завод».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской областной госадминистрации, данное решение стало результатом обращения председателя ОГА Бориса СИЛЕНКОВА к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно перспектив закупки продукции херсонских сельхозмашиносторителей НАК «Украгролизинг».

По информации управления ОГА, глава Кабмина поручила первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ разобраться в ситуации и принять меры. После совещания А.ТУРЧИНОВА с министром аграрной политики Юрием МЕЛЬНИКОМ, министром промышленной политики Владимиром НОВИЦКИМ и руководством НАК «Украгролизинг» было принято решение рассмотреть вопрос закупки указанной техники на ХМЗ. После переговоров с собственником ООО «ХМЗ» Александром ОЛЕЙНИКОМ, который предложил НАК «Украгролизинг» приобрести 20 комбайнов, было принято решение о закупке в период с 23 по 28 февраля 10 таких машин.

Как сообщалось ранее, для решения вопроса погашения долгов по зарплате работникам ХМЗ руководитель Херсонской ОГА Б.СИЛЕНКОВ предложил депутатам облсовета принять на внеочередной сессии решение о выделении 2 млн. грн. компенсации нескольким агрохозяйствам области, которые на таких условиях были готовы приобрести 10 комбайнов производства ХМЗ. Однако депутаты облсовета не поддержали инициативу ОГА.

Как сообщал УНИАН, рабочие ХМЗ утром 3 февраля взяли штурмом офис предприятия, требуя выплатить задолженность по заработной плате в размере около 5,5 млн. грн. и передать завод в госсобственность.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (г. Белая Церковь). ХМЗ создан в 2007 году на базе производственных мощностей обанкротившегося ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».

НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.