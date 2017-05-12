Кабмин выделит 200 миллионов на повышение безопасности труда на госшахтах

Кабинет министров Украины намерен выделить 200 миллионов гривень на повышение безопасности работы на государственных угледобывающих предприятиях, написал на своей странице в соцсети Facebook вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, в сферу ответственности которого, в частности, входит топливно-энергетический комплекс страны.

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"Сейчас мы разрабатываем механизм, чтобы выделить 200 миллионов гривень на обеспечение всех работников государственных угледобывающих предприятий необходимыми средствами защиты, а также на улучшения в целом состояния охраны труда", - написал Кистион.

Он сообщил, что сегодня комиссия по проверке безопасности на шахтах представила результаты своей работы. "Они ожидаемые: ситуация с соблюдением правил безопасности и обеспечением охраны труда на наших угледобывающих предприятиях - плачевная. Не хочу вдаваться в печальную статистику, но отмечу, что нам нужно немедленно начать системную работу для усиления безопасности наших горняков", - сообщил вице-премьер.

Кистион отметил, что 7 из 9 руководителей государственных угледобывающих предприятий уже получили выговоры, на местах более ста сотрудников этих предприятий оштрафованы на сумму около 30 тысяч гривень.

"Конечно, по сравнению с человеческой жизнью это ничто. Поэтому я поручил Гоструда продолжить и усилить проверки, а также более жестко подходить к привлечению к ответственности должностных лиц", - подытожил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 2 марта на шахте №10 "Степная" объединения госпредприятия "Львовуголь" произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков и пострадали более 20. Взрыв на шахте произошел в результате воспламенения воздушно-метановой смеси.

Для расследования причин взрыва на шахте Кабинет министров создал правительственную комиссию во главе с вице-премьером Геннадием Зубко, а также еще одну комиссию - во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом - для оценки ситуации на всех украинских шахтах.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что виновные в трагедии должны понести ответственность.