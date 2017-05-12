Юшкевич рассказала о комплексном реформировании лесного хозяйства Украины

Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич обнародовала проект Стратегии реформирования лесного хозяйства Украины на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 12 мая.

Она отметила, что в Стратегии отражено ее видение необходимых для отрасли реформ.

Также Председатель агентства сообщила о результатах выполнения задач, которые она получила на испытательный срок.

Читайте такжеГослесагентство разрабатывает комплексную реформу лесного хозяйства

"Наработанные нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения задач, еще проходят согласования в различных министерствах и ведомствах. Их принятие позволит ввести учет древесины для всех постоянных лесопользователей, прозрачные правила продажи древесины, решить вопрос финансирования лесхозов южных и восточных областей. Некоторые из них уже готовы для рассмотрения на Правительстве", - отметила Кристина Юшкевич.

Относительно электронного учета древесины Глава агентства проинформировала, что осталось подключить к системе электронного учета древесины только 7 государственных лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Гослесагентства.

"Сейчас продолжается процесс обеспечения их техническими средствами для ЕОД. Таким образом, в сфере Гослесагентства все 297 лесхозов, осуществляющих заготовку и реализацию древесины, будут обеспечены необходимыми устройствами и программным обеспечением", - подчеркнула глава ведомства.

Кристина Юшкевич сообщила о выполненных мероприятиях по внедрению мониторинга вырубок и осуществления учета лесов Украины.

"Необходимые шаги уже сделаны. На сайте можно ознакомиться с перечнем лесорубных билетов. Каждый гражданин Украины может в любой момент проверить законность осуществления рубки", - отметила она.

Она добавила, что рабочая группа работает над разработкой механизма для проведения полноценного учета лесов, обновление лесного кадастра и иметь актуальную информацию для ведения геопортала. Ученые из харьковского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации занимаются его разработкой. "Восточный комитет немецкой экономики сможет выделить определенные средства на эти мероприятия. Работаем параллельно с другими международными организациями для обеспечения финансирования этих работ", - написала Кристина Юшкевич.

Кроме того, Глава агентства рассказала о процессе реструктуризации лесохозяйственных госпредприятий. Она отметила, что это требует широкого обсуждения и имеет значительные временные рамки. "Рабочая группа работает над этим вопросом. Главной целью должна быть борьба с коррупцией, эффективное управление финансовыми ресурсами, сокращение госслужащих путем реорганизации облуправлений, отделения контрольной функции государственной лесной охраны от хозяйственной деятельности. Параллельно с этим, чтобы исправить дисбаланс в финансировании лесхозов нужно создать государственный Фонд лесного хозяйства", - подчеркнула Кристина Юшкевич.

Отметим, что реализация Стратегии реформирования лесного хозяйства Украины предполагает достижение таких результатов, как: сбалансированное, неизнурительное лісоуправління, которое обеспечит экологическую, экономическую и социальную стабильность лесного хозяйства; повышение жизнеспособности, производительности и многофункциональности лесов; укрепление вклада лесного хозяйства в смягчение последствий изменения климата, сохранения биоразнообразия, обеспечения качества воды и борьбы с опустыниванием, развитие туристической инфраструктуры; увеличение лесистости Украины до уровня 20% общей площади страны.