Модернизацией украинских угольных шахт могут заняться китайцы

Китайская компания Sany Heavy Industry выразила заинтересованность в модернизации украинских государственных угольных шахт, оборудование которых имеет высокую степень изношенности.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Китайские компании выразили заинтересованность в модернизации украинских угольных предприятий. В ходе визита в КНР представители Минэнергоугля провели переговоры с компанией Sany Heavy Industry и достигли договоренности о сотрудничестве в модернизации угольной отрасли", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по результатам переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере модернизации угольной промышленности.

"Реализация запланированных мероприятий позволит улучшить техническое состояние угледобывающих предприятий, значительно нарастить объемы внутреннего производства за счет внедрения современных технологий и удовлетворить потребности национальной экономики в качественной отечественной угольной продукции", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, государственные шахты в Украине добывают менее 20% всего угля, при этом неоднократно сообщалось о высоком уровне изношенности и аварийности оборудования на государственных угледобывающих предприятиях. После аварии на шахте "Степная" (Львовская область), которая произошла в начале марта, правительство инициировало проверку систем безопасности на всех госшахтах.