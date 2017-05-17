Метпредприятия Украины в апреле сократили потребление газа на 14%

Металлургические предприятия Украины в апреле сократили потребление природного газа на 14,2% по сравнению с мартом этого года - до 120 миллиона кубометров.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Укрметаллургпром".

Среднесуточное потребление природного газа в апреле составило 4 миллиона кубометров. За прошлый год среднесуточное потребление составило 4,8 миллиона кубометров против 5,5 миллиона кубометров за 2015 год.

Всего за 4 месяца металлурги потребили 630 миллионов кубометров природного газа, что составило 106% к объёму потребления в аналогичном периоде 2016 года.

По данным "Укрметаллургпрома", потребление электроэнергии в январе-апреле составило 4 миллиарда кВт/ч - на 8% меньше 4 месяцев 2016 года.

Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия Украины в 2016 году сократили потребление природного газа на 14% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии увеличилось на 4% - до 12,9 миллиарда кВт/ч.