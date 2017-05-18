Кабмин предлагает депутатам обнулить пошлины на импорт минудобрений
14:33, 18 мая 2017Промышленность
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В правительстве отметили, что данный законопроект призван устранить зависимость отечественных аграриев от закупки российских удобрений.
Кабмин одобрил снижение до нуля таможенного тарифа на импорт минудобрений / фото УНИАН
Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о снижении до нуля таможенного тарифа на импорт минеральных удобрений азотной группы, что призвано устранить зависимость отечественных аграриев от закупки российских удобрений.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.
«Законопроект предусматривает внесение изменений в закон Украины «О таможенном тарифе» - снижение таможенного тарифа на импорт минеральных удобрений до нуля», - сказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, представляя законопроект.
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