Кабмин предлагает депутатам обнулить пошлины на импорт минудобрений

Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о снижении до нуля таможенного тарифа на импорт минеральных удобрений азотной группы, что призвано устранить зависимость отечественных аграриев от закупки российских удобрений.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

«Законопроект предусматривает внесение изменений в закон Украины «О таможенном тарифе» - снижение таможенного тарифа на импорт минеральных удобрений до нуля», - сказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, представляя законопроект.