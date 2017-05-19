Кабмин подал кассацию по делу о добыче газа на Юзовской площади

Кабинет министров Украины подал в Высший административный суд кассационную жалобу на решения судов предыдущих инстанций, которые отменили решение Кабмина об отказе нидерландской компании Yuzgaz B. V. в праве на получение доли инвестора согласно договору о совместной деятельности для дальнейшей разведки и добычи природного сланцевого газа на Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области).

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Об этом говорится в сообщении Высшего хозсуда на официальном сайте «Судебная власть Украины».

Как сообщал УНИАН, 8 мая 2017 года Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Кабмина на постановление Окружного административного суда, которым тот отменил решение правительства об отказе компании Yuzgaz B. V. участвовать в проекте по добыче сланцевого газа на Юзовской площади.

При этом, суд обязал Кабмин продолжить рассмотрение заявки Yuzgaz B.V. и «Надра Юзовская».

Согласно документу, требования истца были обоснованы тем, что оспариваемое решение не соответствует требованиям Закона Украины «О соглашениях о разделе продукции» и «О Кабинете Министров Украины».

Также в документе отмечалось, что Кабмин в ответ на запрос компаний «Надра Юзовская» и Yuzgaz B.V. не предоставил необходимое обоснование для отказа.

В середине июля 2016 года нидерландская компания Yuzgas B.V. выиграла конкурс на реализацию проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской площади на востоке Украины, где ранее планировала заниматься добычей нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell.

Yuzgas в случае утверждения правительством ее как участника соглашения о разделе продукции могла получить в проекте долю в размере 90%, а доля госкомпании «Надра Юзовская» сократилась бы до 10% со 100%. В начале августа представители Yuzgas B.V. отмечали, что в течение 5 лет готовы инвестировать 200 млн долл. в геологоразведку сланцевого газа на Юзовской площади. По словам директора Yuzgas B.V. Ярослава Кинаха, его компания намеревалась привлечь для проведения геологоразведки на Юзовской площади международную нефтесервисную компанию Schlumberger.

В начале ноября 2016 года Кабмин не поддержал инвестиционную программу развития Юзовской площади и отказал нидерландской компании Yuzgaz B. V. в участии в соглашении о разделе продукции на этом участке.