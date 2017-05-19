В Китае будут собирать авиадвигатели по украинским технологиям – первый покажут до конца года

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» совместно с китайской компанией Skyrizon до конца 2017 года могут представить авиадвигатель, собранный по украинским технологиям в Китае.

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Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге в Киеве.

«Skyrizon и «Мотор Сич» создадут в китайском Чунцине совместное предприятие по выпуску авиационных двигателей по украинским технологиям. Мы хотим уже в 2017 году четко показать первый двигатель, который будет собран на этом заводе», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» совместно с китайской компанией Skyrizon планирует построить завод в китайском городе Чунцин по производству и обслуживанию авиадвигателей по украинским технологиям. При этом Skyrizon планирует инвестировать в модернизацию производственных и проектных мощностей «Мотор Сичи» 250 млн долл.

Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Акции компании котируются на Украинской бирже и являются одними из составляющих ее индекса UX.