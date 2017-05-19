Суд приостановил взыскание с ОПЗ долга перед компанией Фирташа – Фонд госимущества

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел приостановил исполнение решения Южненского городского суда Одесской области о взыскании долга с Одесского припортового завода (ОПЗ) размером в 5,24 млрд грн и 1,57 млрд грн начисленной пени в пользу компании Ostchem Дмитрия Фирташа.

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Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества.

Также суд своим постановлением от 17 мая принял в производство кассационную жалобу ФГИ по делу о долге ОПЗ перед компанией Ostchem.

Как сообщал УНИАН, Южненский городской суд Одесской области 3 марта этого года одобрил ходатайство компании Ostchem о реализации решения Стокгольмского арбитража о взыскании с ОПЗ 193 млн долл. плюс штрафные санкции (суммарно - более 251 млн долл.) на территории Украины. В ответ на это решение Одесский припортовый завод совместно с Фондом госимущества подал апелляционную жалобу, сменив команду юристов, представляющих интересы предприятия. 10 мая Апелляционный суд Одесской области отклонил апелляцию, фактически открыв путь для банкротства ОПЗ. При этом юристы ОПЗ не появились на заседании Апелляционного суда.

Гройсман назвал ряд решений украинских судов, дающих компании Ostchem Дмитрия Фирташа право взыскать долг с Одесского припортового завода, заговором для доведения государственной компании до банкротства.

В декабре прошлого года провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 млрд грн. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 193 млн долл. задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 1,5 млрд грн – перед «Нафтогазом Украины», а контракт на поставку газа на завод закончился 31 декабря 2016 года.

6 марта Одесский припортовый завод, работа которого была приостановлена в конце 2016 года, возобновил производство товарного карбамида и аммиака. Согласно письму украинского руководства Международному валютному фонду, Украина намерена принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Ostchem – группа компаний, которые работают в сфере химической промышленности и производят аммиак, карбамид, нитраты и другую продукцию. Группа входит в первую десятку мировых производителей азотных удобрений. В структуры холдинга входят «Концерн Стирол», черкасский «Азот», «Ривнеазот», «Северодонецкое объединение «Азот» и завод в Эстонии – «Нитроферт». Основным акционером группы является бизнесмен Дмитрий Фирташ.