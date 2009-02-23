Дерипаска надеется договориться с банками без государства

И обойтись Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что не нуждается в помощи государства в деле реструктуризации своих миллиардных долгов различным банкам.

Дерипаска является основным владельцем алюминиевого холдинга РУСАЛ, крупнейшего в мире производителя алюминия и глинозема.

В январе этого года Олег Дерипаска был назначен генеральным директором РУСАЛа.

Как сообщает агентство Рейтер, Дерипаска надеется подписать в начале марта договор с банками о моратории на выплаты по процентам. После этого, по словам предпринимателя, у него будет три-четыре месяца на переговоры о реструктуризации долгов.

Согласно информации Рейтер, задолженность РУСАЛа западным и российским банкам составляет 14 млрд. долларов.

Дерипаска отрицает, что общая сумма его долгов составляет 30 млрд. долларов. В интервью корреспондентам Рейтер он сказал, что эта сумма " не имеет ничего общего с действительностью".

Ранее Олег Дерипаска для выплаты долгов западным банкам получил от Внешэкономбанка 4,5 млрд. долларов сроком на год под залог принадлежащих РУСАЛу 25% акций "Норильского никеля". Он заявил, что постарается вернуть эти деньги как можно скорее.