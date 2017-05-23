На Кипре против владельцев "Азовмаша" возбудили уголовные дела

Директорам и бенефициарам машиностроительного холдинга Юрия Иванющенко грозит до трех лет лишения свободы - говорится в постановлении Окружного суда Лимассола (Кипр), которая располагает Mind.

Окружной суд Лимассола (Кипр) инициировал возбуждение двух уголовных производств по факту невыполнения решений кипрского суда владельцами «Азовмаша» Светланой Савчук и экс-регионалом Юрием Иванющенко, которые продолжали выводить активы из компании-должника.

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В частности, возбуждено уголовное дело № 7052/2017, согласно которому обвиняются бенефициар Светлана Савчук, воздействующая лицо Тарас Полищук и директора Кеймпе Виссе Рейцма, Петрос Экономидес в невыполнении решения суда, согласно которому управление холдингом перешло независимого управляющего, в том числе отчуждение имущества и другие операции с активами.

Как оказалось, сразу после вступления в силу судебного приказа о назначении руководителя, Тарас Полищук (зять покойного экс-депутата и владельца «Азовмаша» Александра Полищука) перевел на оффшорную компанию контроль как минимум над двумя компаниями группы. Речь идет об ООО «Управляющая компания« Азовмашивестхолдинг »и ООО« Головное специализированное конструкторское бюро вагоностроения имени Валерия Михайловича Бубнова (ГСКБВ им. М.В. Бубнова) ». По решению суда, эти компании должны были находиться под контролем управляющего активами, но несмотря на это, 95% акций этих компаний были переданы в собственность оффшорной Stockwave Investments Ltd.

В рамках открытого уголовного дела, Светлану Савчук и Тараса Полищука подозревают в сговоре и пособничестве в невыполнении судебного решения, а также в препятствовании правосудию в связи с отказом владельцев и топ-менеджмента холдинга взаимодействовать с назначенным судом, управляющим активами.

Также бенефициаров «Азовмаша» обвиняют в невыполнении приказа суда о замораживании активов, принятого еще в 2014 году. Несмотря на запрет кипрских судей, бенефециаром холдинга клонировали фейковый компании, почти с одноименными названиями, например, ООО «Торговый дом Азовмашекспорт», которые аккумулировали доходы от продажи продукции, произведенные на предприятиях «старой» структуры, отягощенной многомиллионными долгами. Также владельцы «Азовмаша» вопреки кипрском приказом открывали временные счета в различных банках, на которые получали средства из экспортных поставок, а получатели этих средств были вновь компании.

Напомним, общая задолженность предприятий «Азовмаш» перед кредиторами составляет около $ 560 млн. Среди крупнейших банков-кредиторов «Укрэксимбанк», «Дельта Банк» «ОТП Банк», «Райффазен банк Аваль» и другие. С 2014 года ведутся судебные разбирательства в Украине и на Кипре по взысканию задолженности по холдинга. Представители Азовмаша пытаются затянуть судебные разбирательства.