В Украине зарегистрировали новый индустриальный парк

Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало новый индустриальный парк "Золотоноша" в одноименном городе Черкасской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"Целью создания индустриального парка является обеспечение устойчивого экономического развития города Золотоноша путем формирования единой территории с обустроенной инфраструктурой для размещения новых объектов промышленности, инновационной сферы, логистики и сопутствующих услуг, направленных на обеспечение экономического роста, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города, повышение конкурентоспособности региона, увеличение поступлений в бюджет г. Золотоноша и государственный бюджет Украины, а также активизации инвестиционной деятельности как в городе, так и в регионе", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что на территории парка планируется организовать производство автозапчастей и комплектующих изделий для сельскохозяйственной техники, производство электрооборудования, текстильное производство, комплексную переработку и хранение овощей и фруктов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, в Украине в настоящее время зарегистрировано 20 индустриальных парков.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент принять законодательство для стимулирования развития индустриальных и технопарков.