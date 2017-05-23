Спад промпроизводства в Украине ускорился до 6,1%

В Украине в апреле третий месяц подряд зафиксирован спад промышленного производства в годовом выражении, который по сравнению с апрелем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, ускорился до 6,1% после 2,7% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в апреле в годовом выражении ускорился до 4,6% после 2,9% в марте к марту.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, мартом 2017 года, промпроизводство в апреле упало на 6,9% без учета сезонной корректировки, на 1,7% - с учетом корректировки.

С начала года, в январе-апреле, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство снизилось на 2%.