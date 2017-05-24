Украина потеряла три позиции в рейтинге производителей стали

В январе-апреле 2017 года мировая выплавка стали увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%, до 550,84 млн т.

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Об этом сообщает UAprom со ссылкой на данные ассоциации Worldsteel.

При этом в апреле стальное производство в мире возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 142,080 млн. т, тогда как к марту снизилось на 2%

Апрельская загрузка метмощностей достигла 73,6%. Это на 2,5% выше по сравнению с апрелем 2016 года. По сравнению с мартом 2017 года этот показатель на 1,7% выше.

Кроме того, согласно данным Worldsteel, в апреле 2017 года Украина опустилась с 11-го на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали. В то же время Япония вернулась на второе место, оттеснив Индию.

В 2016 году мировая выплавка стали увеличилась по сравнению с 2015 годом на 0,8%, до 1 628,5 млн. т. Средняя загрузка мощностей по итогам года составила 69,3% по сравнению с 69,7% в 2015-м.

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь-апрель 2017 года производство стали уменьшилось на 8% по сравнению с январем-апрелем 2016 года - до 6,98 млн тонн.

В 2016 году в Украине производство стали выросло на 6% по сравнению с 2015 гом - до 24,2 млн тонн, производство общего металлопроката также увеличилось на 6% - до 21,41 млн тонн, выплавка чугуна выросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Объем производства кокса за 2016 год вырос на 10% - до 12,73 млн тонн.