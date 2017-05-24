Минэнергоугля: все угольные госшахты на сегодня убыточные

Все государственные шахты, которые добывают энергетический уголь и входят в сферу влияния Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, на сегодня являются убыточными. Об этом на заседании правительства заявил профильный министр Игорь Насалик.

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"Вы можете увидеть результат работы угольной отрасли за апрель – все без исключения шахты убыточные. Все!" - сказа он.

По словам министра, убытки государственной угольной отрасли за 2015 год составили 4,4 миллиарда гривень, при этом долги по зарплате достигали 0,7 миллиарда гривень, а долги за электроэнергию и перед бюджетом – 15,8 миллиарда гривень.

"Система, которая работала в угольной отрасли, – это система, которая утилизировала бюджетные деньги без какого-либо результата, она их просто использовала неэффективно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, многие госшахты находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля (для многих из них) превышает его отпускную цену (1730 гривень за тонну). Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.

В связи с этим 24 марта Насалик заявил, что в этом году министерство планирует закрыть 8 шахт, а также сократить общий уровень убытков государственного угледобывающего сектора по сравнению с результатами 2016 года в восемь раз - до 400 миллионов гривень и выйти по итогам первого квартала 2018 года на уровень безубыточности.