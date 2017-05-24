Кабмин утвердил Стратегию развития угледобывающей отрасли

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития угледобывающей отрасли, которая предусматривает увеличение добычи угля на государственных шахтах, с одновременным их переходом на бездотационную работу. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 24 марта.

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"Утверждаем с доработкой, выделяем вопрос для широкого публичного обсуждения по созданию компании (Национальной угольно компании, которая объединит все государственные угледобывающие компании - УНИАН) и определяемся с дальнейшими шагами. Решение принято", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, в сферу ответственности которого входит топливно-энергетический комплекс страны сообщил, что данный документ дает четкое понимание реализации организационных мер для стабилизации работы угледобывающей отрасли, их финансирования, а также ориентировочный итоговый экономический эффект.

"Кроме этого, реализация данной концепции позволит оптимизировать управленческий персонал, уменьшить расходы… оптимизировать непрофильные активы. В то же время большая часть угледобывающих предприятий – градообразующие предприятия и поэтому особенное внимание необходимо обратить на социальную защиту горняков и их семей", - сказал Кистион.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности вынесло на рассмотрение Кабинета министров Концепцию и План реализации мер по реформированию государственной угольной отрасли, принятие и выполнение которых даст возможность увеличить добычу энергетического угля на госшахтах до 8,7 миллиона тонн и вывести 70% шахт на уровень безубыточности по итогам 2017 года.

Кроме этого министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина должна провести приватизацию всех государственных угольных шахт после того, как будет проведено их реформирование и эти предприятия будут выведены на уровень безубыточности.