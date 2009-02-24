Безработные макеевские металлурги переквалифицируются в шахтеры

В городе Макеевка Донецкой области металлурги, уволенные с работы, сегодня переквалифицируются в горняков. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГП "Макеевуголь", многие бывшие работники "Макеевского металлургического завода" после увольнения с метпредприятия перешли работать на шахты города.

Из-за остановки сталеплавильного производства на Макеевском метзаводе, несколько тысяч рабочих остались без работы.

По словам руководителя Учебно-курсового комбината ГП "Макеевуголь" Владимира ТОПАЛОВА, более 50 человек, принявших решение переквалифицироваться из металлургов в горняков, обучаются на комбинате в учебных пунктах шахты им. В.И. Ленина, шахты "Чайкино" и др. В основном, это молодые люди до 35 лет.

Он отметил, что, получив подземную профессию, будущие шахтеры должны пройти производственную "адаптацию", отработав в соответствии с горняцкими правилами безопасности в течение года на вспомогательных работах, а затем "они будут переведены на ведущие профессии горнорабочего очистного забоя, проходчика - те, которые выбрали".

***

В состав ГП "Макеевуголь" (г.Макеевка, Донецкая обл.) входят шахтоуправления и шахты: Шахтоуправление им. В.М. Бажанова, Шахта "Калиновская-Восточная", Шахта "Холодная Балка", Шахта им. В.И. Ленина, Шахта "Чайкино", Шахта "Бутовская", Шахта им. C.М. Кирова, Шахта "Ясиновская-Глубокая" и Шахта "Северная". А также вспомогательные предприятия: Управление по тушению, профилактике терриконов и рекультивации земель, Узел производственно-технологической связи, Автобаза, Макуглекокс, Красногвардейский ремзавод, Управление по наладке, испытанию и ремонту горно-шахтного оборудования, Информационно-вычислительный центр, Управление МТС, Управление "Макеевспецремонт", Управление технического, контроля качества угля и стандартов, Проектно-конструкторское бюро и Учебно-курсовой комбинат.

Годовой план 2008 г. в объеме 3 млн. тонн коксового и энергетического угля горняками "Макеевугля" был досрочно выполнен еще 24 ноября 2008 года. По итогам 2008 года сверх годового плана было добыто еще 322903 тонны угля.