Кабмин утвердил программу развития оборонки с учетом стандартов НАТО

Кабинет министров Украины утвердил Государственную целевую программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2021 года, которая касается всех аспектов управления ОПК – от нормативной базы до экспортного потенциала.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"Принятие программы – это важное событие, которое свидетельствует о неизменности курса Украины на проведение реформ в оборонной промышленности. Хочу отметить, что многие мероприятия программы уже выполняются. Это и новый формат ценообразования, и предоставление государственных гарантий, и первые шаги в реформе оборонного планирования – трехлетний государственный оборонный заказ", – цитирует пресс-служба Минэкономразвития заместителя министра Юрия Бровченко.

Согласно сообщению, в рамках программы предполагается реализовать меры, направленные на финансовое оздоровление предприятий, интеграцию науки и производства, упрощение процедур мониторинга и анализа благодаря автоматизации управленческих процессов. В планах на ближайший год – реализация нескольких пилотных проектов, позволяющих оценить возможность украинского ОПК адаптироваться к международным нормам и процедурам, в частности, по стандартам НАТО.

Кроме того, программа предусматривает создание и обновление производственных мощностей предприятий ОПК по отраслевому принципу, что позволит внедрять государственные отраслевые программы, такие как Государственная целевая программа создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии, принятая правительством в марте этого года.

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Как сообщал УНИАН, в середине февраля Кабинет министров по представлению Минэкономразвития утвердил Государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы. Такое решение было принято впервые, а его главная цель – спрогнозировать расходы государственного бюджета, создать условия для развития ОПК и других производственных мощностей.

В частности, речь идет о финансировании закупок вооружения и военной техники, модернизации существующих образцов вооружения, восстановлении производственных мощностей украинских предприятий ОПК и работ по созданию новых образцов вооружения.

Как подчеркнули в Минэкономразвития, планирование оборонного заказа на три года является частью общего среднесрочного бюджетного планирования, проводимого правительством. При этом детали оборонных планов представляют государственную тайну, а их содержание не может быть обнародовано.

В начале февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил показатели государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы.

Оборонный бюджет в 2017 году утвержден в размере свыше 120 миллиардов гривень.