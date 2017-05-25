Очередную партию танков "Оплот" передадут Таиланду на следующей неделе - производитель

Очередную партию отечественных танков «Оплот» в рамках контракта передадут Таиланду на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам главный конструктор завода имени Малышева Александр Шейко.

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«Таиланд. На следующей неделе мы отгружаем очередную партию. Количество – информация конфиденциальная. Мы выполнили три четверти контракта», - сказал Шейко.

Как сообщал УНИАН, 3 января в СМИ появилась информация о решении военного руководства Таиланда досрочно расторгнуть контракт на поставку танков «Оплот» в связи с тем, что на данный момент заказчик получил лишь 20 танков из 49, а срок контракта истекает в октябре 2017 года. Согласно опубликованной информации, вместо украинских "Оплотов" Таиланд намерен закупить 28 китайских танков VT-4.

Представители Харьковского завода им. Малышева, выпускающего «Оплоты», опровергли эту информацию и заявили о подготовке к отгрузке очередной партии танков.

Контракт с Таиландом на поставку 49 танков «Оплот» был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 млн долл. Руководство концерна «Укроборонпром» неоднократно заявляло о сложности производства танков «Оплот» и привлекло для производства частные предприятия.