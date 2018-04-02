Кризис в металлургии: «ноябрьское дно» может повториться уже в апреле

Катастрофическое падение спроса и цен на металлопрокат в ноябре прошлого года и последовавший за этим спад производства на метпредприятиях были обозначены самими металлургами как «ноябрьское дно». Загрузка производственных мощностей на украинских меткомбинатах едва дотягивала в первой декаде ноября до 35%, а запасы невостребованного металлопроката в портах Украины достигли почти до 3 млн. тонн. Неизвестно, что бы произошло с отечественной металлургией, да и с экономикой страны в целом, если бы такая ситуация продлилась хотя бы месяц. Но, к счастью, уже к началу зимы спрос на мировом рынке металла начал постепенно оживать. Сегодня украинские меткомбинаты работают на 65% мощности, однако, продлится это, максимум, до конца марта. Уже в апреле эксперты обещают повторение ноябрьского провала.

Весна несбывшихся надежд

Украинский горно-металлургический комплекс, как и положено «локомотиву отечественной экономики», влетел в мировой кризис на полных парах первым. Начиная с октября прошлого года, металлурги во всем мире задаются вопросом - когда же цены на рынке вернутся хотя бы на уровень конца 2007 - начала 2008 года, а спрос позволит загрузить производственные мощности предприятий на 80-90%. В конце 2008-го большинство аналитиков, проявлявших сдержанный оптимизм, сходились на том, что это не произойдет ранее марта 2009 года. Обосновывались эти прогнозы тем, что к этому времени банковская система сможет восстановиться и возобновить полноценное кредитование основных потребителей металла во всем мире – строителей и машпром. Но, к сожалению, банки по-прежнему находятся в состоянии глубокого анабиоза. По прогнозам “Укрпромвнешэкспертизы” (УПЭ), наибольшее падение выплавки стали в мире придется на I квартал этого года и составит около 250 млн. тонн. Для сравнения - в I квартале 2008 года этот показатель был на уровне 350 млн. тонн. Что касается цен, то, по прогнозу УПЭ, они и к концу 2009 года будут оставаться приблизительно на 25% ниже, чем в октябре 2008 года, который был далеко не самым лучшим месяцем для металлургов. Так, стоимость 1 тонны горячекатанного рулона может подняться в декабре текущего года до 500 долл. (около 650 долл. за 1 тонну в октябре 2008 года). Стоимость слябов, также достигнув своего максимального показателя к концу года, не превысит по прогнозам 450 долл. за тонну (около 570 долл. за 1 тонну в октябре 2008 года).

Украинский ГМК, который несколько позже, чем остальные металлурги мира, достиг минимума своего производства в ноябре прошлого года, и в этот раз немного запаздывает. Так, 20 февраля министр промышленной политики Украины Владимир Новицкий заявил, что в марте в отечественном ГМК еще «будет прослеживаться позитивная динамика». Сегодня дела у металлургов не так уж плохи. По состоянию на 18 февраля, среднесуточная выплавка стали в Украине составила 85 тыс. тонн, что почти вдвое больше, чем минимальный показатель, зафиксированный в ноябре 2008 года - 43,5 тыс. тонн. По данным «Металлургпрома», загрузка сталеплавильных мощностей метпредприятий 18 февраля составляла 63,6%, тогда как 6 ноября 2008 года она снизилась до 33%. При этом запасы металлопроката украинского производства в украинских портах составляли на 18 февраля 349 тыс. тонн при общем объеме запасов металлопроката в портах 876 тыс. тонн. Стоит отметить, что максимальный объем запасов проката в украинских портах был зафиксирован 1 октября 2008 года - 2 млн. 728 тыс. тонн, из которых 1 млн. 444 тыс. тонн приходилось на металлопрокат украинского производства.

Между тем, прогнозы все равно остаются не утешительными. Так, по мнению народного депутата, почетного президента Центрального и Северного горно-обогатительных комбинатов, представителя Группы «Метинвест» Александра Вилкула , «ситуация не улучшается. В данный момент снижаются объемы закупок и цены на внешних рынках. В феврале цена ниже, чем в январе. В марте и апреле будет еще ниже. Пока нет сигналов, которые позволяют думать, что ситуация в апреле будет позитивной». При этом он не исключает повторения в апреле такого же обвального падения спроса и цен на продукцию украинского ГМК, который наблюдался в ноябре прошлого года. Тем не менее, он считает, что летом металлурги смогут несколько нарастить объемы производства и сбыта продукции и вернуться к показателям января 2008-го - декабря 2009-го года.

С таким мнением соглашается и гендиректор ЗАО «Смарт-Холдинг» Алексей Пертин . По его словам, «в сегодняшних условиях делать долгосрочные прогнозы крайне сложно».

Острые углы круглого стола

И хоть прогнозы вещь сложная, состояние основного экспортера Украины – ГМК – продолжает обсуждаться. Так, в Верховной Раде состоялся круглый стол «Влияние мирового финансового кризиса на деятельность горно-металлургического комплекса и меры по поддержке отрасли». Мероприятие проходило по инициативе Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. На круглом столе прозвучали заявления, от которых в пору впадать в депрессию. Но, как говориться, лучше горькая правда.

Так, по мнению заместителя генерального директора ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Александр Чако , украинские металлурги не смогут удержать свои позиции на мировом рынке. «Сегодня нужно понимать, что на мировом рынке нам не выжить, мы просто не выдержим конкуренции. И мне абсолютно не интересно, какие меры предпринимаются для стабилизации рынков металла в Европе или Китае, но что для этого делается в Украине, я так и не услышал», - сказал он.

В ответ председательствовавшая на круглом столе глава парламентского комитета Наталья Королевская отметила, что быстро воссоздать в Украине такой внутренний рынок метала, который бы позволил компенсировать потерю внешних рынков не удастся. “Мы должны признать, что за несколько месяцев и даже за год нам не удастся значительно нарастить внутреннее потребление металла в Украине”, - отметила она.

Вместе с тем она выразила надежду, что “тот триллион долларов, который выделен Америкой, и 100 млн. евро, выделенных Германией на внутренние инфраструктурные проекты в этих странах, позволят украинским металлургам сохранить часть внешнего рынка. Вместе с тем, мы осознаем риск протекционистских мер в отношении своих рынков металла, принятых такими странами, как Россия и Турция”.

В свою очередь, генеральный директор ОАО «Днепроспецсталь» Даниэль Валк призвал металлургов и государство смириться с тем, что рекордные цены и объемы производства, которые были зафиксированы в І полугодии прошлого года, стали историей. «При нашей жизни таких результатов металлурги уже не повторят. Мы должны помнить, что Украина это только маленький фрагмент огромной мировой проблемы, возникшей из-за того, что выдавались бесплатные деньги. Сейчас деньги закончились и нам нужно вернуться на наш реальный размер», - сказал он. Говоря о перспективах работы «Днепроспецстали», Валк подчеркнул: «Мы не будем больше продавать на 800 миллионов долларов продукта, если мы вернемся, и будем продавать на 400 миллионов долларов, я буду счастлив».

При этом он убежден, что украинские металлурги смогут сохранить конкурентоспособность на внешнем рынке, только благодаря государственной поддержке. «Когда мы продавали продукцию за 1000 долларов, никто не обращал внимания на то, что для китайцев ее себестоимость 500 долларов, а для нас - 700. Но когда та же продукция в этом году стоит уже 600 долларов, то это уже на 100 долларов меньше, чем наша себестоимость. При этом китайцы и другие производители с более современным, чем украинское, оборудованием, все еще конкурентоспособны. Поэтому, если государство не будет продолжать принимать те меры, которые позволят нам снизить себестоимость продукции, нам очень тяжело будет остаться конкурентоспособными», - подчеркнул Валк. Он также убежден, что конкурентоспособность украинских металлургов возрастет в случае продления срока возврата валютной выручки для метпредприятий со 180 до 360 дней.

Руководитель “Днепроспецстали” согласился с мнением о невозможности в ближайшее время нарастить потребление металлопроката в Украине. «Внутренний рынок не растет не за пол года не за год - это результат работы десятилетий. И поэтому, если кто-то думает, что сегодня, завтра или послезавтра вдруг в Украине родится какой-то внутренний рынок, то я предлагаю им всем выпить чашку кофе», - сказал Валк.

И все же, предложения по спасению ГМК звучат. Еще перед началом заседания председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья Королевская озвучила инициативу возглавляемого ею комитета относительно повышения конкурентоспособности метпредприятий Украины. «В прошлом году металлурги заработали 7 миллиардов прибыли. Сегодня, как никогда, важно создать такие условия, при которых эта прибыль будет реинвестирована в модернизацию производства. Мы считаем, что для этого законом должна быть предусмотрена повышенная ставка амортизационных отчислений для металлургических предприятий», - сказала Королевская.

На круглом столе в очередной раз подчеркивалось, что в условиях кризиса наиболее конкурентоспособными оказались украинские электросталеплавильные предприятия. Это происходит, в первую очередь, благодаря тому, что они не являются предприятиями замкнутого цикла, предполагающего переработку железорудного концентрата в чугун, из которого затем выплавляется сталь. Электросталеплавильные заводы используют в качестве сырья для выплавки стали металлолом, к тому же им не нужен кокс, применяемый в качестве топлива в доменном производстве и другие дорогостоящие материалы и сырье. При этом цены на металлолом отреагировали на кризис значительно быстрее, чем цены на железорудный концентрат, и начали снижаться практически сразу после падения цен на металлопрокат. К сожалению, в Украине только около 4-5% стали производится с помощью электросталеплавильного оборудования, тогда как в ведущих металлургических странах этот показатель в десятки раз больше. При этом на украинских метпредприятиях сохраняется весьма энергозатратное и морально устаревшее мартеновское производство.

Несмотря на низкую оценку возможностей внутриукраинского рынка металла со стороны металлургов, нельзя не отметить, что и в нем могут появиться, хотя и небольшие, но вполне реальные новые ниши для сбыта металлопродукции. В частности, министр промполитики Владимир Новицкий напомнил, что на 2009 год Минпром разработал проект по развитию инфраструктуры «Укрзализныци» и модернизации ее подвижного состава. «Проектом предусматривается выделение на эти цели более 4 млрд. грн., а это означает для наших метпредприятий 800-900 тысяч тонн металлопроката. Главное, что этот проект практически полностью обеспечивается финансами», - отмечает министр.

Неожиданно жестко прозвучала на заседании социальная тема, крайне обострившаяся для предприятий ГМК в условиях кризиса. Консультант фонда «Эффективное управление» Михаил Дмитриев заявил о необходимости «воздержаться от искусственного замораживания текущей субоптимальной структуры отрасли путем государственного регулирования уровня занятости». Эксперт убежден, что «это может еще больше подорвать финансовое положение отрасли и не решит долгосрочных социальных проблем».

Дмитриев отметил существенное отставание украинского ГМК в производительности труда в сравнении с основными конкурентами на экспортных рынках – Россией и Китаем. «Украинские производители с низкой производительностью труда сильнее пострадают от кризиса, так как оплата труда – условно – постоянная часть затрат и не падает при сокращении производства», - пояснил он. По словам эксперта, в условиях кризисной реструктуризации отрасли неизбежным станет существенное сокращение персонала металлургических предприятий.

Естественно, что такая позиция была близка присутствовавшим на круглом столе представителям топ-менеджмента металлургических компаний. На этом фоне выступление председателя ЦК металлургов и горняков Украины Владимира Козаченко прозвучало, как попытка задобрить владельцев металлургических активов.

Он похвалил собственников предприятий ГМК за то, что они удержались от масштабных сокращений персонала. «Хотя у нас и были эксцессы по отдельным предприятиям, массовых сокращений у нас нет», - сказал Козаченко, добавив, что «мы маниторим около 400 тыс. работающих из 700 тыс. человек, занятых в основном производстве ГМК. Так вот, сегодня на неполной рабочей неделе в отрасли работают около 40 тысяч человек, на сокращенном рабочем дне около 5 тысяч, с оплатой в 2/3 тарифа - 22 тыс. человек, 100% зарплаты получают 2 тысячи человек. Конечно, фонд оплаты труда падает везде, но мы ведем конструктивный диалог с собственниками».

Интересно, что среди проштрафившихся глава ЦК профсоюза назвал лишь российскую «Евраз Груп», владеющую метзаводом им. Петровского. Россияне, по мнению профсоюзного лидера, приняли решение об урезании социального пакета для работников комбината без консультаций с профсоюзным комитетом завода.

Меморандум для металлургов – версия №2

По итогам круглого стола было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут представители Кабмина, профильных комитетов ВР и предприятий ГМК. Группе поручено заняться проработкой обновленной редакции Меморандума о взаимопонимании между Кабмином и предприятиями ГМК, первая версия которого была подписана 10 ноября 2008 года и продолжает действовать до 1 апреля текущего года.

В отношении Меморандума сказано и написано было много, в основном речь шла о взаимных обвинениях подписантов в срыве выполнения отдельных пунктов документа. Тем не менее, и правительство, и руководство меткомбинатов сходятся во мнении – плохо или хорошо, но Меморандум смягчил вхождение отрасли в кризис. Среди позитивных моментов функционирования документа Александр Вилкул отметил отмену 12% надбавки на газ для предприятий отрасли, отсутствие повышения стоимости электроэнергии и тарифов на железнодорожные грузоперевозки.

Так уж совпало, что новый Меморандум может вступить в силу практически одновременно с обострением кризиса в металлургии. В целом, документ очень схож со своим предшественником, большинство пунктов повторяются один к одному. Они направлены на поддержание таких объемов производства на горно-металлургических предприятиях, которые позволят сохранить не менее 50% производственных мощностей в рабочем состоянии. Соответственно, это позволит сохранить и основную часть трудовых коллективов. Проект Меморандума рекомендует металлургам сокращать потребление газа и увеличивать использование отечественных углей, что они, кстати, и так успешно делают. Ну и конечно, металлургам предлагается снижать себестоимость продукции не путем урезания зарплат и сокращений работников, а с помощью модернизации оборудования.

Выглядит это довольно наивно. Ведь понятно, что если кто-то в хорошие времена только и занимался выкачиванием прибыли из устаревшего советского оборудования, тратясь исключительно на поддержание его в рабочем состоянии, то уж сегодня он и подавно не станет вбрасывать деньги в его обновление. Естественно, что в части обязательств, которые берет на себя перед ГМК Кабмин, есть пункт о привлечении кредитов на оздоровление отрасли от международных финансовых учреждений. Но это весьма туманная перспектива. Значительно более интересными для металлургов могут стать другие намерения правительства. В частности, в проекте Меморандума предусматривается снижение НДС с 20% до 15%. Отмена для отрасли НДС на экспортные железнодорожные грузоперевозки. Не исключено также, что с апреля будет восстановлена вексельная система оплаты НДС для металлургов, ввозящих в Украину сырье, материалы и оборудование для собственного пользования. Как уже говорилось выше, металлургам обещают увеличить срок возвращения валютной выручки до 360 дней. В документе еще не мало пунктов, которые призваны облегчить жизнь сталеварам, но есть и весьма спорные нюансы.

Безусловно, проект Меморандума может претерпеть довольно заметные изменения, а его пункты еще будут утрясаться в ходе переговоров заинтересованными сторонами. Но уже сейчас ясно, что Кабмин вряд ли откажется от «контроля за ценами на ресурсы и услуги, которые потребляются предприятиями ГМК, и недопущения при этом установления цен (тарифов) в долларовом или другом иностранном эквиваленте». Этот пункт явно идет в разрез с интересами отдельных металлургических компаний, так как берет под госконтроль ценообразование на их продукцию. В первую очередь речь идет о железорудном сырье, к которому часть отечественных метпредприятий доступа не имеет и вынуждена покупать его у своих вертикально интегрированных конкурентов.

Последним пунктом в проекте Меморандума значится положение о продлении сроков выполнения инвестиционных обязательств для собственников горно-металлургических предприятий на период преодоления кризисных явлений. Для реализации этого пункта предлагается обратиться в Фонд государственного имущества. Ясно, что в этом пункте речь идет об «АрселорМиттал Кривой Рог», владельцы которого давно уламывают ФГИ предоставить им отсрочку по инвестобязательствам.

Короче говоря, новая редакция Меморандума не избежит участи своего предшественника и подвергнется перекрестной критике и обвинениям в лоббировании чьих-то интересов. Остается надеяться, что основную роль Меморандум продолжит выполнять и поможет отечественному ГМК адаптироваться к жизни в условиях кризиса. Сами же металлурги, несмотря на негативные прогнозы на весну этого года, не отказываются от ранее заявленных планов выплавить в этом году 27 миллионов тонн стали. Конечно, в сравнении с 2007 годом, когда было выплавлено почти 43 млн. тонн стали и с 2008 годом (37 млн. тонн стали), нынешние 27 миллионов выглядят весьма скромно. Однако, по мнению экспертов, они позволят отрасли пережить 2009 год, который без преувеличения станет тяжелейшим годом в истории ГМК Украины.

Петр Черных (УНИАН)