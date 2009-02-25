Правительство изучит вопрос отмены НДС для ГМК

Кабинет Министров изучит вопрос установления нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для продукции горно-металлургического комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Министерству финансов, Государственной налоговой администрации и первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ сегодня дала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на открытом заседании Кабмина.

В ходе заседания глава Профсоюза металлургов и горняков Владимир КОЗАЧЕНКО отметил, что на сегодня долги перед ГМК по возврату НДС составляют 2 млрд. 800 млн. грн.

«НДС стал сегодня притчей во языцех, так, может, нам поставить нулевую ставку для всех экспортно-ориентированных предприятий, и не только ГМК, и не возвращать нам долги (по НДС – УНИАН)?» - отметил В.КОЗАЧЕНКО.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО поручила Минфину, ГНАУ и А.ТУРЧИНОВУ изучить этот вопрос. «Изучить вопрос с НДС, поскольку, что платят металлурги НДС, что потом возмещают - это абсолютно взаимоликвидируется, и тут необходимо подумать, как снять ношу», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.