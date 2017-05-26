Ставка на авиастроение: Украина ведет переговоры с рядом стран о кооперации

Правительство ведет переговоры с рядом стран о производственной кооперации в авиастроительной отрасли. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

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"Мы сегодня работаем над тем, чтобы в разных сферах разработать разные программы поддержки, в том числе в авиастроении... Нам нужны ресурсы, финансирование, инвестиции. В эту сферу нужно инвестировать сотни миллионов долларов. Хочу подчеркнуть, что во время своих официальных визитов в разные страны я всегда поднимаю вопрос нашей кооперации. Это процесс не одного дня, но подчеркиваю, что в сегменте транспортных самолетов мы имеем серьезные возможности по новым контрактам", - сказал премьер.

Гройсман отметил, что авиастроение является чрезвычайно конкурентною отраслью в мире, но преимуществом Украины является то, что наша страна владеет технологиями полного цикла для создания самолетов.

Как сообщал УНИАН, крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon до конца 2017 года могут представить авиадвигатель, собранный по украинским технологиям в Китае.