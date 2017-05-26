Гройсман поручил провести аудит деятельности экс-руководства Госгеонедр

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести аудит деятельности экс-руководства Государственной службы геологии и недр, а также заявил о необходимости расследования правоохранительными органами, включая Национальное антикоррупционное бюро, факта силового блокирования работы госучреждения и недопуска на рабочие места новоназначенного руководства.

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Об этом глава правительства сообщил журналистам в Киеве.

«Никому не позволено блокировать работу государственных органов, тем более таким дикарским способом. Я считаю, что здесь должна быть реакция правоохранительных органов. Там нужно сделать серьезный, детальный аудит в отношении прошлого руководства Госгеонедр, сделать этот аудит публичным. Я считаю, что нам нужно передать материалы в Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру, чтобы выяснить, что происходило все эти годы с недрами нашего государства, насколько системной была работа», – сказал Гройсман.

По словам премьера, 25 мая новоназначенный исполняющий обязанности Госгеонедр Олег Кирилюк, а также его первый заместитель Олег Фощий не смогли приступить к исполнению обязанностей.

«То, что после публичного конкурса новое руководство должно было приступить к исполнению обязанностей, - это очевидный факт, но кто-то попытался этому помешать. Видимо, есть что скрывать. Сейчас будет задача все это вскрыть, проанализировать», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в пресс-службе Госгеонедр сообщили, что представители новоназначенного руководства ведомства «захватили кабинет председателя». Согласно сообщению, правоохранители обязали всех сотрудников покинуть помещение в связи с сообщением о минировании.

Министр экологии Остап Семерак неоднократно заявлял о необходимости реформирования Госгеонедр и сообщал о неудовлетворительных результатах работы экс-руководства службы, в частности экс-главы Госгеонедр Николая Бояркина.

18 мая Кабинет министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка вместо Бояркина.

23 мая Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы на конкурсе не смогла выбрать победителя на должность главы Госгеонедр. Конкурс должен был состояться еще 16 мая, однако комиссия его перенесла из-за отсутствия кворума.