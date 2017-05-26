Крупные и средние предприятия Украины получили прибыль против убытка годом ранее

Крупные и средние предприятия Украины, кроме банков, в первом квартале получили 102,615 миллиарда гривень прибыли до налогообложения против 58,556 миллиарда гривень убытка за аналогичный период предыдущего года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно приведенным данным, в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года финансовый результат прибыльных предприятий вырос на 61% - до 157,048 миллиарда гривень, финансовый результат убыточных предприятий снизился почти в 3 раза - до минус 54,432 миллиарда гривень.

Также сообщается, что доля убыточных предприятий в Украине по итогам квартала снизилась до 36,1% с 39,7% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины, кроме банков, в 2016 году, по предварительным данным, получили 75,651 миллиарда гривень прибыли до налогообложения против 236,566 миллиарда гривень убытка за 2015 год.