Кабмин изучит вопрос квотирования импортного сырья для ГМК

Кабинет министров Украины изучит вопрос квотирования импортного сырья для горно-металлургического комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение дала сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО Министерствам промышленной политики и экономики в ходе открытого заседания Кабмина после выступления главы Профсоюза металлургов и горняков Владимира КОЗАЧЕНКО.

Как сообщил В.КОЗАЧЕНКО, сегодня украинские горно-обогатительные комбинаты (специализирующиеся на добыче марганцевой руды - УНИАН) простаивают, потому что ферросплавные заводы ввозят импортную марганцевую руду. «Все три ферросплавных завода относятся к Группе "Приват", сегодня «Приват» везет из Габона, из Ганы марганцевую руду. В тоже время ГОКи стоят. Прошу вмешательства, надо ставить квоты на ввоз продукции, которая есть в стране», - сказал В.КОЗАЧЕНКО.

По мнению премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, такая ситуация является недопустимой.

В связи с этим премьер дала следующее поручение: «Все что касается импортных материалов, сырья для ГМК, которые вырабатываются в Украине, в пункте постановления сегодня изложить, чтобы доскональным образом Минпромполитики, Минэкономики изучили этот вопрос вместе с профсоюзами".

"Это недопустимо, когда наши заводы простаивают, а мы везем импорт», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Марганцевую руду в Украине добывают ОАО «Марганецкий ГОК» и ОАО «Орджоникидзевский ГОК» (оба - Днепропетровская обл.). Оба ГОКа контролирует Группа «Приват», которая также владеет предприятиями, специализирующимися на добыче марганцевых руд в Австралии (Consolidated Minerals Limited) и Гане (Ghana Manganese). Под контролем Группы «Приват» находятся Стахановский и Запорожский ферросплавные заводы. Никопольский завод ферросплавов «Приват» контролирует совместно с концерном "Приднепровье" Виктора ПИНЧУКА.

Доля предприятий "Привата" на мировом рынке ферросплавов оценивается в 20%.