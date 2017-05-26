Ярославский купил у "Евраза" Сухую Балку

Александр Ярославский установил контроль над одним из крупнейших железнорудных предприятий Украины у холдинга «Евраз» за $110 млн, - сообщает пресс-служба DCH Александра Ярославского.

Сделка состоялась путем передачи покупателю компанией EVRAZ Group S.A. всего акционерного капитала Kadish Limited (предприятие, которое владеет акциями EVRAZ Sukha Balka). Сумма трансакции составила $110 млн., что сопоставимо с уровнем оборотного капитала и долга железнорудного предприятия.

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EVRAZ Sukha Balka специализируется на добыче железной руды подземным способом. В структуру комбината входят две шахты – «Юбилейная» и шахта им. Фрунзе. В прошлом году компанией было реализовано более 2,5 млн. тонн аглоруды. Основными потребителями продукции предприятия являются Южный горно-обогатительный комбинат и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича.

Покупка нового актива для холдинга Александра Ярославского является закономерным продолжением высокой инвестиционной активности последнего времени. Напомним, что группа DCH за 20 лет работы в Украине успешно развивала разные проекты, в числе которых «УкрСиббанк», Черкасский «Азот», «Киевстар» и др. Инвестиции Александра Ярославского в развитие Харьковского региона превысили $1 млрд., из них $300 млн. - в подготовку инфраструктуры Харькова к Евро-2012.

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В прошлом году бизнесмен приобрел Харьковский тракторный завод, который, благодаря инвестициям нового собственника, в начале 2017 года начал свою работу после 10-месячного простоя. В апреле стало известно о том, что группа DCH приобретает страховую компанию «ИНГО Украина» (Киев).

В 2016 году Александр Ярославский, по версии Forbes, традиционно вошел в первую десятку самых богатых людей страны (#8, $721 млн).