«Смарт-холдинг» отказался от меткомбината «Кремиковци»

«Смарт-холдинг» 24 февраля направил в адрес правительства Болгарии письмо, в котором сообщил о своем выходе из переговоров по выбору стратегического инвестора для металлургического комбината «Кремиковци АД».

Об этом говорится в пресс-релизе «Смарт-холдинг», опубликованном на официальном сайте компании.

«Учитывая, что переговоры по выбору стратегического инвестора для металлургического комбината «Кремиковци АД» затянулись на неопределенный срок, а также то, что кредиторы отдают больший приоритет погашению задолженности предприятия, а не восстановлению его работоспособности, «Смарт-холдинг» был вынужден принять решение о выходе из процесса переговоров», - говорится в сообщении компании.

Согласно пресс-релизу, переговоры с кредиторами относительно участия «Смарт-холдинга» в процедуре санации «Кремиковци АД» велись в течение 5 месяцев - с октября 2008 года. 10 февраля «Смарт-холдинг» направил в адрес правительства, держателей облигаций и конкурсного управляющего инвестиционное предложение.

Предложение предусматривало инвестиции в основные фонды комбината, в частности, в модернизацию коксохимической батареи, обновление доменного производства, решение экологических задач, в размере около 220 млн. евро в течение пяти лет. Также оферта предполагала выделение товарного кредита для запуска производства (поставка железорудного сырья, коксующегося угля и слябов) на сумму до 60 млн. долларов.

В своем предложении «Смарт-холдинг» исходил из того, что комбинат столкнулся с экономическими проблемами до наступления финансового кризиса. Как отмечают в компании, принимая во внимание глобальный экономический спад, стратегическому инвестору целесообразно сосредоточиться на санации «Кремиковци АД», нежели на погашении задолженности.

«Правительство Болгарии, в целом, одобрило предложения «Смарт-холдинга» по восстановлению «Кремиковци АД», и его позиция была конструктивной. Однако наша позиция не нашла полной поддержки у держателей облигаций. При всей поддержке со стороны правительства, оно не обладает большинством в комитете кредиторов, поэтому без поддержки остальных кредиторов проведение плана санации невозможно», – говорится в сообщении «Смарт-холдинга».

Предложенный «Смарт-холдингом» план реструктуризации предполагал для держателей облигаций погашение до 80 млн. евро задолженности в течение четырех лет и конвертацию остальной задолженности в акции новой компании. Предполагалось, что остальная задолженность будет также реструктурирована в платежи на четыре года и акции в новой компании.

"Смарт-холдинг" считает, что предложенный им план реструктуризации долга является наиболее привлекательным вариантом из возможных для стратегического инвестора и тем более, чем банкротство предприятия.

«Мы уважаем и принимаем позицию кредиторов комбината. Но по-прежнему считаем, что, учитывая сложное положение предприятия и непростую ситуацию в отрасли, наше предложение было адекватно принимаемому риску. Затянувшийся процесс без намека на сближение позиций сторон привел к нашему выходу из процесса», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора «Смарт-холдинга» Алексея ПЕРТИНА.

Как сообщал УНИАН, входящая в финансово-промышленную группу "Финансы и Кредит" Vorskla Steel Bulgaria в ноябре прошлого года приостановила инвестиционную деятельность на меткомбинате "Кремиковци", хотя ранее владелец группы “Финансы и Кредит” Константин ЖЕВАГО заявлял о готовности инвестировать в «Кремиковци» 80 млн. евро.

Справка УНИАН. Сталелитейным заводом «Кремиковци» (Болгария) с 2005 года владеет компания Global Steel Holdings, которую контролирует индийский бизнесмен Прамод МИТТАЛ. 25% акций завода принадлежат государству.

Президентом и основным бенефициаром “Смарт-холдинга” является российский бизнесмен Вадим НОВИНСКИЙ. В сентябре 2007 года "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) и "Смарт-холдинг" приняли решение о расширении сотрудничества в области горно-металлургического бизнеса и объединении соответствующих активов в рамках Группы “Метинвест”. В рамках слияния "Смарт-холдинг" передал “Метинвесту” контрольные пакеты акций Ингулецкого горно-обогатительного комбината, Макеевского металлургического завода и металлургического завода Promet Steel (Болгария). Группа «Метинвест» является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят 10,5 млн. тонн стали, более 40 млн. тонн железорудного сырья.