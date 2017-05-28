"Укрощение зверя": в сети показали новые украинские танки "Оплот" (видео)

В Сети появилось видео, на котором демонстрируются возможности украинского танка "Оплот".

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"Завод им. Малишева (Украина, Харьков) продолжает выполнение контракта на поставку новых танков "Оплот" в Таиланд!! — написал на своей странице в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"На этом видео - и заводской цех с очередной порцией "Оплотов" для тайской армии. И тот "пакистанский" "Оплот", который готовят к танковой битве за новый заказ", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН 25 мая, очередную партию отечественных танков "Оплот" в рамках контракта передадут Таиланду на следующей неделе.