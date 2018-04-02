Оборонщики без работы – армия без оружия

С того момента, как мировой экономический кризис всей своей «тушей» навалился на Украину, практически все отрасли нашей экономики обратились к правительству с просьбой помочь пережить тяжелые времена. У Кабмина выклянчивают всевозможные льготы и обещания обеспечить кредитование. На этом фоне удивительно тихо ведут себя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Может быть у них все в порядке – зарубежные заказчики выстроились в очередь и каждый с кульком денег? Отнюдь, просто специфика отрасли, более чем на 90% находящейся в госсобственности, не позволяет руководству оборонных предприятий во весь голос заявить о своем катастрофическом положении. Бюджет-2009 ставит Минобороны в безвыходное положение, заставляя практически полностью «отказаться» от финансирования госпредприятий ОПК, а значит и от программ по перевооружению армии.

Рейтинг обороноспособности – прогноз негативный

Естественно, что глава Министерства обороны Юрий Ехануров, ознакомившись с госбюджетом на этот год, заявил о недопустимо низком финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), в целом. Он настаивает на срочном внесении изменений в бюджет. По мнению Еханурова, для выполнения в 2009 году в полном объеме всех запланированных программ Вооруженным силам необходимо 32,4 млрд. грн., а для выполнения функций по защите страны - 17,5 млрд. грн. Но в госбюджете предусмотрено лишь 8,4 млрд. грн., что составляет всего 0,87% ВВП. Тогда как, по мнению украинских и зарубежных экспертов, финансирование армии на уровне ниже 1% ВВП страны неизбежно приводит к ее развалу. Но это общие цифры по военному бюджету, сюда входит и зарплата контрактников, и питание срочников, и еще масса пунктов, касающихся поддержания жизнедеятельности армейского организма. А тут еще и планы по переходу на контрактную армию. Только на Государственную программу перехода ВСУ к комплектованию контрактниками в 2009 году Минобороны планировало запросить 18 млрд. грн., об этом похоже можно уже забыть.

Но, самое главное для Вооруженных сил - это, конечно же, оружие, а с ним у нас дела обстоят, мягко сказано, из рук вон плохо. Украинская армия оснащена советскими образцами вооружений и военной техники, подавляющее большинство которых устарели не только морально, но и физически. Самолеты, танки, зенитно-ракетные комплексы, изготовленные в лучшем случае 18-20 лет назад, требуют срочной модернизации.

Как отметил экс-министр обороны Украины, народный депутат Анатолий Гриценко, запрошенные Минобороны 3,2 млрд. грн. на 2009 год для финансирования программ по разработке модернизации и производству вооружений и военной техники (ВВТ) являлись тем необходимым минимумом, который мог поддержать работу украинского ОПК по обеспечению боеспособности армии на приемлемом уровне (в госбюджете-2009 на разработку и закупку вооружений в интересах ВСУ предусмотрено только около 1,5 млрд. грн.).

Гриценко оценил сегодняшний уровень боеспособности Вооруженных сил Украины как удовлетворительный. «Но в ближайшее время, с учетом критического недофинансирования армии в бюджете-2009, обороноспособность ВСУ будет приближаться к «условно удовлетворительной», а далее будет совсем плохо», - отмечает Гриценко. При этом он убежден, что в сегодняшних условиях вопрос о переводе армии на контрактную основу отодвинут на задний план. «Первоочередной задачей для ВСУ является обновление военной техники и вооружений, продолжение финансирования работ по начатым проектам. Сегодня вопрос с техническим оснащением армии находится в критической стадии, недофинансирование приводит боевую технику не то что в упадок, она становится опасной не только для военных, но и для гражданского населения», - считает Гриценко. Среди основных направлений модернизации ВВТ в текущем году он выделил модернизацию боевых самолетов МиГ-29 и Су-25, состоящих на вооружении украинской армии. Гриценко также считает крайне необходимым довести до серийного производства танк «Оплот», разработанный харьковским КБ им. Морозова.

Говоря о приоритетных задачах Минобороны в сфере принятия на вооружение новых образцов военной техники, народный депутат напомнил о планах по достройке к 2012 году корвета для Военно-морского флота Украины. «Сегодня выполнение этого проекта в срок оказалось под большим вопросом», - сказал Гриценко. Он также считает необходимым продолжать в 2009 году финансирование разработки многофункционального ракетного комплекса в КБ «Южное».

При этом Гриценко убежден, что средства для финансирования гособоронзаказа изыскать вполне можно. По его прогнозу, буквально через 2 месяца около 70% украинских банков рухнут, что делает вливание денег в банковскую систему абсолютно бесперспективным. «Политика Кабмина в борьбе с кризисом является ущербной, так как те средства, которые направляются на поддержание банковской системы Украины, следовало бы направлять в реальный сектор экономики, на поддержание производства, в том числе и на реализацию проектов по разработке и производству вооружений и техники. Это позволит сохранить потенциал нашего ОПК, боеспособность армии и обеспечить людей, занятых в оборонной промышленности, работой и зарплатами», - подчеркивает экс-министр обороны.

Конечно, принимая во внимание тяжелейшую экономическую ситуацию в стране, можно сказать, что оборонным госпредприятиям еще повезло - 1,5 млрд. грн. - это все же лучше, чем ничего. Но оказывается ситуация еще более плачевная. Как сообщил информационному агентству Defense-Express директор Департамента разработок и закупок вооружений Министерства обороны Украины Владимир Грек, «в 2009 году на разработку ВВТ предусмотрено 241 млн. грн., вместо 844 млн. грн. На закупку вооружений и военной техники - 1 млрд 220 млн. грн. вместо 2 млрд 310 млн. грн. А дальше – маленькая оговорка, которая вообще блокирует весь процесс разработки и закупок вооружения Министерством обороны. В целом, по общему фонду на следующий год выделяется 164 млн. грн.! Из них на разработку - 39 млн. и на закупку - 125 млн. После этого можно закрыть вообще тему корвета, модернизации самолётов, вертолётов, создания ракет».

Другими словами, никакими полутора миллиардами и не пахнет, реально Минобороны сможет получить из них чуть более 1/10, остальное финансирование будет осуществляться по остаточному принципу. На какие «остатки» можно рассчитывать в год тяжелейшего кризиса не понятно. Остается попытаться восполнить потерю внутреннего рынка за счет зарубежных заказчиков.

Сохранить объемы оружейного экспорта вряд ли удастся

Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) оценил итоги украинского оружейного экспорта за 2008 год в объеме 1-1,2 млрд. долл. Однако, сохранится ли позитивная тенденция в ближайшем будущем сказать сложно. Комментируя ситуацию в оборонном комплексе Украины руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей Згурец отметил, что по итогам 2008 года 90% заказов предприятий ОПК, находящихся в управлении Минобороны, приходились на зарубежных партнеров. Что касается оборонных предприятий, находящихся в ведении Минпромполитики, то необходимо учитывать, что основной заказчик их продукции Россия, а оборонный бюджет РФ уменьшится в этом году почти на 20%. Соответственно, сокращение расходов повлечет и сокращение амбициозных программ по перевооружению армии РФ, на которые ориентировались украинские производители ВВТ. К тому же, добавил эксперт, с учетом девальвации рубля, Россия уже не такой выгодный заказчик для отечественных оборонщиков, которые заинтересованы в контрактах, номинированных в долларах или евро.

По прогнозам ЦИАКР, объемы государственных закупок ВВТ уменьшатся в этом году почти в 7 раз в сравнении с прошлым годом. «Снижение госфинансирования закупок, а также НИОКРов - это удар по ОПК Украины. Оборонка уже остро ощутила нехватку ресурсов и выступления трудовых коллективов на заводах им. Малышева в Харькове и киевском «Генераторе», где люди заявляли о том, что им не платят зарплаты – это результат отношения к оборонной промышленности со стороны власти», - считает Згурец.

По его мнению, 2009 год будет для украинского ОПК крайне сложным, так как внутренний заказ сократился, а судьбу экспортных заказов прогнозировать сложно. Эксперт отмечает, что даже тот портфель заказов, который был наработан украинскими предприятиями на конец 2008 года, может быть существенно откорректирован в сторону уменьшения. «Такая тенденция уже наметилась в России, скорее всего, ранее заявленные планы по перевооружению и модернизации будут пересмотрены и другими странами», - добавил он.

Вместе с тем, по его оценке, для украинского ОПК интересным остается рынок Китая, где есть надежда получить заказы. «Об этом свидетельствуют и заявления министра обороны Юрия Еханурова о возможном получении Украиной китайских заказов по авиационной тематике. В частности, речь может идти об авиационных двигателях для китайских учебно-боевых самолетов, которые может поставить «Мотор-Сич», - уточнил Згурец.

Конечно, всегда есть исключения из правил. Так, генеральный директор авиадвигателестроительного предприятия ОАО «Мотор Сич» в начале февраля заявил, что в текущем году предприятие планирует реализовать продукции на общую сумму 450-480 млн. долл., что на 15% больше, чем в 2008 году. Основная доля продукции «Мотор Сич» - более 400 вертолетных двигателей - будет поставлена в Россию. Но, как отмечает эксперт ЦИАКР, эти цифры были озвучены до объявленного Россией секвестирования оборонного бюджета.

Можно еще добавить, что мировой оружейный бизнес в последние годы становится все менее зависимым от политических пристрастий тех или иных стран - производителей ВВТ. Военно-техническое сотрудничество из сферы международной политики уверенно двигается в сторону чистой экономики. Таким образом, тот факт, что Украина при заключении оружейных контрактов не руководствовалась соображениями собственной геополитической выгоды, уже не является столь весомым аргументом для выбора ее в качестве страны поставщика. В условиях, когда финансовый кризис до предела обострил конкурентную борьбу на мировом рынке вооружений, выигрывает тот, кто предлагает наиболее совершенные образцы вооружений. И тут мы снова возвращаемся к необходимости финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в украинском ОПК. Только производя конкурентоспособные образцы ВВТ, принятые на вооружение собственной армией, Украина сможет удержать свои позиции на мировом рынке оружия. Иначе придется довольствоваться поставками устаревших танков в Кению и то, при условии, что пираты не перехватят по дороге.

Судя по всему, Украина станет членом НАТО еще очень не скоро, если вообще когда-нибудь станет. Юлия Тимошенко, считает, что для Украины более привлекательным является присоединение к Европейской коллективной системе безопасности и обороны, однако это образование существует пока только в головах Ангелы Меркель и Николя Саркози. Оставаясь вне военных блоков, в вопросе обеспечения собственной безопасности наша страна вынуждена будет рассчитывать только на собственные Вооруженные силы. Если же финансирование ОПК и Минобороны будет оставаться на нынешнем уровне, (кризис-то обещают, как минимум, на 3 года) то держать «круговую оборону» украинской армии придется исключительно с автоматами Калашникова. К стати, АК-74, состоящие на вооружении ВСУ, по оценкам экспертов, уже в ближайшее время перестанут отвечать требованиям, предъявляемым к индивидуальному стрелковому оружию современного солдата.

И последнее, 18 февраля в прямом эфире “5-го канала”, говоря о позиции премьер-министра в вопросе пересмотра оборонного бюджета, Юрий Ехануров отметил, что глава правительства ему ответила: “Надо накормить народ”. Не хочется сгущать краски, но после таких заявлений в памяти сразу всплывает старая истертая поговорка: «Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую».

Петр Черных (УНИАН)