”Метинвест” заявляет о потерях в 119,9 млн. долл.

По результатам трех месяцев выполнения Группой "Метинвест" условий Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров и предприятиями горно-металлургического комплекса Украины, потери компании от снижения цен на железорудное сырье для украинских потребителей за период ноябрь 2008 - январь 2009 составили 119,9 млн. долларов.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в пресс-релизе, сотрудничество Группы "Метинвест" и ряда украинских потребителей железорудного сырья, в частности ОАО «Запорожсталь», ММК им. Ильича и корпорации ИСД, осуществляется в рамках долгосрочных трехлетних контрактов, подписанных в конце декабря 2007 года.

«Данными контрактами предусматривается формирование цены с учетом использования мирового индекса изменения цен на концентрат, который традиционно используется ежегодно с 1 апреля. Такой подход соответствует лучшим мировым практикам. В условиях значительного повышения цены на металлопрокат в 1-м полугодии 2008 года, такие контракты позволили металлургам достичь существенных финансовых результатов. Во втором полугодии ситуация значительно осложнилась резким падением спроса и, как следствие, существенным снижением цен на металлопродукцию», - говорится в сообщении.

При этом в "Метинвесте" отмечают, что, учитывая сложную экономическую ситуацию в металлургическом секторе экономики, в компании было принято решение пойти навстречу пожеланиям потребителей в Украине и рекомендациям Кабинета министров и с ноября 2008 года перейти на ежемесячное утверждение дополнительных условий по долгосрочным контрактам, с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры. В частности, контрактные цены за тонну концентрата были снижены более чем в два раза - со 120 долларов за тонну до 55-50 долларов за тонну.

В пресс-релизе сообщается, что по результатам трех месяцев работы в новых условиях по долгосрочным контрактам потери "Метинвеста" от снижения цен на железорудное сырье для украинских потребителей за период ноябрь 2008 - январь 2009 составили 119,9 млн. долларов. В частности, по контракту с Днепровским металлургическим комбинатом им. Ф.Э.Дзержинского – 12,2 млн. долларов, с Алчевским металлургическим комбинатом – 49,7 млн. долларов, с комбинатом «Запорожсталь» - 26,2 млн. долларов, с ММК им Ильича – 31,8 млн. долларов.

«Мы уверены, что дотирование всей горно-металлургической бюджетообразующей отрасли, которое осуществляет Группа "Метинвест", поможет украинским предприятиям пережить непростой период экономической нестабильности. В сложной ситуации мирового кризиса мы считаем необходимым помогать всем предприятиям отрасли, даже если это идет вразрез с нашими интересами. В условиях кризиса первостепенная наша задача - не только сохранить квалифицированный кадровый потенциал предприятий ГМК Украины и создать условия для стремительного возврата на прежние рыночные позиции, но и для существенного их расширения», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ООО «Метинвест Холдинг» Игоря СЫРОГО.

Справка УНИАН. "Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".