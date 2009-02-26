Объем производства стали в Украине в 2009 г. составит 30 млн. тонн

Заместитель министра промышленной политики Сергей ГРИЩЕНКО прогнозирует годовой объем производства стали в Украине в текущем году на уровне 30 млн. т.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе «круглого стола» на тему «Функционирование отдельных отраслей национальной экономики в условиях экономического кризиса».

«Мы знаем, что у нас в этом году при сложившемся на сегодня уровне производства, ситуация стабильно тяжелая. Выйти мы можем, скорее всего, примерно на 30-милионный уровень производства стали», - сказал он. Как пояснил замминистра промполитики, такие цифры обусловлены сегодняшним стреднесуточным производством и нынешней ситуацией на внутреннем рынке. «Мы рассчитываем на ту программу, которую предложило правительство по инфраструктурным проектам, которые позволят увеличить внутреннее потребление металла», - добавил он.

При этом, по мнению С.ГРИЩЕНКО, производственные мощности будут использоваться не более, чем на 80%. «Я не думаю, чтобы мы вернулись больше, чем на 80% использования наших производственных мощностей в среднем по году», - отметил он.

«Месяц от месяца показатели будут улучшаться, но загнали мы на начало года настолько ситуацию, что любые, даже маленькие изменения, не будут казаться в процентном отношении большими», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на состоявшемся 21 января этого года Балансовом совещании по вопросам горно-металлургического комплекса, генеральный директор государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК заявил, что в 2009 году выплавка стали в Украине составит около 27 млн. т, что на 10 млн. т меньше, чем по итогам 2008 года.

Согласно прогнозу «Укрпромвнешэкспертизы», в текущем году загрузка производственных мощностей металлургических предприятий составит около 65%. При этом из 27 млн. т стали на внутриукраинском рынке будет реализовано 8 млн. т, а на экспорт будет поставлено около 19 млн. т.

В.ВЛАСЮК также отметил, что в первом квартале текущего года оживления спроса на рынке металлопроката не ожидается. «Тем не менее, во втором полугодии мы ожидаем оздоровления мировой экономики и небольшого роста цен на металлопрокат», – добавил В.ВЛАСЮК.