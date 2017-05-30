Сотрудничество с НАТО: альянс может разрешить Украине участие в своих тендерах

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины могут получить разрешение на участие в тендерах на поставку товаров и услуг для НАТО.

Как сообщила пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", Агентство НАТО по поддержке и снабжению (АНПС) выступило с предложением включить предприятия ОПК Украины в перечень производителей продукции оборонного назначения.

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"Украина стала первой среди восточноевропейских партнеров НАТО, которой предложена такая возможность, что является свидетельством признания в НАТО потенциала оборонной промышленности нашего государства и углубления доверия к ней", - цитирует пресс-служба госконцерна оценку миссии Украины при НАТО.

Также, в миссии Украины при НАТО отметили, что в настоящее время уже начата подготовка соответствующих дополнений в договорно-правовую базу для урегулирования сотрудничества Украины с АНПС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил Государственную целевую программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2021 года, которая касается всех аспектов управления ОПК – от нормативной базы до экспортного потенциала.

В планах на ближайший год – реализация нескольких пилотных проектов, позволяющих оценить возможность украинского ОПК адаптироваться к международным нормам и процедурам, в частности, по стандартам НАТО.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.