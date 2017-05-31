Группа DCH приняла управление Sukha Balka

Сегодня в Кривом Роге управленческая команда DCH приняла управление предприятием Sukha Balka, ранее принадлежавшим группе EVRAZ. О покупке актива было объявлено 25 мая, сумма сделки составила $110 млн.

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Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, в своем выступлении подчеркнул, что имеет длительный опыт работы в Кривом Роге. «Первый раз я приехал сюда 22 года назад – работал со многими промышленными предприятиями. Так что это для меня родной регион, мне приятно опять вернуться в Кривой Рог. Мы приложим все усилия, чтобы Sukha Balka развивалась, обеспечивая преемственность лучших традиций. Резких движений не будет, но, в то же время, мы будем внедрять свои новшества, которые отработали у себя в DCH. И конечно, уделим внимание социальным аспектам, и участию в жизни города», - сказал он.

На вопрос журналиста о том, что мотивировало DCH купить предприятие, Александр Ярославский ответил: «Скучно быть просто с деньгами. Надо еще что-то делать. Мы украинцы, мы здесь живем, я сюда инвестирую».

Александр Ярославский представил нового генерального директора Sukha Balka Виталия Баша – топ-менеджера с 10-летним опытом активами в добывающей отрасли (в рамках DCH). И сообщил, что ближайшие несколько месяцев управленческая команда DCH посвятит глубинной диагностике ситуации на предприятии и доработке стратегии развития предприятия. Виталий Баш, в свою очередь, также отметил, что: «Учитывая опыт группы DCH по управлению промышленными активами, мы уверены, что наша команда сможет дать Sukha Balka новый импульс для устойчивого развития. Это в наших силах».

Как известно, группа DCH на протяжении своей более, чем 20-летней истории развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых «УкрСиббанк», проданный впоследствии международной группе BNP Paribas, Черкасский "Азот", "Киевстар", подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Текущие приоритетные направления деятельности бизнес-группы - финансы, промышленность, производство стройматериалов, строительство, девелопмент, гостиничный бизнес, спор. Последним крупным приобретением А.Ярославского был Харьковский тракторный завод, который после 10-месячного простоя начал работу в начале 2017 года. В настоящее время группа также находится в процессе приобретения страховой компании "ИНГО Украина" (Киев): завершаются формальные процедуры по закрытию сделки по покупке 25%-го пакета акций, а далее DCH намерена нарастить свою долю до 100%.