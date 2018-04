АМК разрешил “Смарт-холдингу” взять под контроль Metinvest B.V.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение аффилированной с ЗАО “Смарт-холдинг” компании Energees Investments Limited (Кипр) на приобретение контроля над компанией «Private Limited Liability Company Metinvest B.V.» (Metinvest B.V., г. Роттердам, Нидерланды), являющейся основным акционером Группы «Метинвест».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Согласно информации, контроль Energees Investments Limited над Metinvest B.V. будет получен путем принятия в новой редакции устава компании Metinvest B.V. «В частности, согласно уставу компания Energees Investments Limited приобретает право наложения вето на принятие решений по вопросам стратегического развития и другим важнейшим вопросам деятельности Metinvest B.V.".

Как сообщал УНИАН, 9 февраля ЗАО “Смарт-холдинг” заявило о завершении процесса консолидации блокирующего пакета акций группы “Метинвест”.

Согласно сообщению, аффилированная со “Смарт-холдингом” компания Energees Investments Limited получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение контрольных пакетов акций трех компаний - Adeona Holdings Ltd., Celebrom Investments Ltd. и Majorone Trading Ltd. (все — Кипр).

«Energees Investments получила разрешение АМКУ на приобретение пакета акций голландской Metinvest B.V. (ей принадлежат контрольные пакеты акций всех производственных и трейдерских активов, входящих в группу “Метинвест”, а также ее управляющей компании “Метинвест-Холдинг”). Пакет акций, которым будет владеть Energees Investments, и новая редакция устава Metinvest B.V. в совокупности обеспечивают контроль Energees Investments над Metinvest B.V.». – уточняется в пресс-релизе ЗАО «Смарт-холдинг».

В компании также напомнили, что в сентябре 2007 года "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) и "Смарт-холдинг" приняли решение о расширении сотрудничества в области горно-металлургического бизнеса и объединении соответствующих активов в рамках группы “Метинвест”. В рамках слияния "Смарт-холдинг" передал “Метинвесту” контрольные пакеты акций Ингулецкого горно-обогатительного комбината, Макеевского металлургического завода и металлургического завода Promet Steel (Болгария).

Согласно договоренностям между акционерами объединенной компании, “Смарт-холдинг” получил возможность участвовать в стратегическом управлении группой “Метинвест”. В ее наблюдательном совете “Смарт-холдингу” принадлежит 3 из 10 мест. “Смарт-холдинг” обладает правом вето на решения группы “Метинвест”.