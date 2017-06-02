"Южмаш" заявил о возобновлении производства ракет-носителей "Зенит"

Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" и компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку ракет-носителей серии "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба "Южмаша".

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Контракт предусматривает изготовление 12-ти ракет-носителей для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт» для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

Сейчас в производстве находится 2 ракеты модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».

На предприятии сообщают, что в настоящее время портфель заказов "Южмаша" на ближайшие годы превышает $350 млн. Среди основных заказчиков компании США, Италии, Индии, Кореи и других стран.