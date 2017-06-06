Компания Mars опубликовала новые критерии содержания питательных веществ в своих продуктах

Компания Mars Inc. опубликовала брошюру с обновленными критериями содержания питательных веществ, которые применяются к производимым ей пищевым продуктам. Нормы, приведенные в брошюре, базируются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и других авторитетных организаций, работающих в области охраны здоровья. Они касаются содержания сахара, соли и жиров во всей продукции компании, а также количества цельного зерна, бобовых и овощей в некоторых категориях.

Компания Mars стала одним из инициаторов внедрения этих критериев на рынке продуктов питания и кондитерских изделий. Меняя собственные стандарты в соответствии с последними научными исследованиями в области здорового питания и здравоохранения, заключениями мировых экспертов,Mars Inc. с каждым годом становится ближе к своим потребителям, стараясь отвечать их ожиданиям и потребностям.

В рамках своей глобальной инициативы по продвижению здорового питания и благополучия (Mars Food Global Health & Wellbeing Ambition), компания взяла на себя ряд обязательств и уверенно движется к реализации задуманного.

Так с 2007 по 2012 год количество натрия во всех продуктах компании было снижено на 25%. К 2021 году этот показатель будет снижен еще на 20%. К 2018 году количество сахара, содержащегося в соусах и легких закусках, будет уменьшено. А к 2021 году 95% продуктов будут полностью соответствовать установленным критериям по содержанию сахара, соли и жиров. Также к 2021 году запланировано изменение состава половины содержащих рис продуктов, чтобы каждая порция включала или как минимум 16 грамм цельнозерновых, или 40 грамм бобовых культур.

Высокая планка, которую производитель устанавливает для своих продуктов обусловлена желанием предложить потребителям полезные и питательные продукты. Эти же критерии применяются и в коммуникационной стратегии компании, они влияют на рецепты, публикуемые на ее веб-сайтах и упаковках, устанавливают ограничения для маркетинговых инструментов продвижения продукции.

Компания стремится разрабатывать новые и совершенствовать существующие продукты, чтобы они вписывались в режим здорового питания потребителей. А сбалансированное питание допускает сладости один-два раза в неделю как в качестве запланированного, так и «случайного» праздника.