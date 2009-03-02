Украина заинтересована в создании самолетов «Eclipse 500»

Украина заинтересована в создании на своей территории производства самолетов «Eclipse 500» с участием европейских инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ на встрече с председателем и президентом Европейского исследовательского ЦЕНТРА технологий и инвестиций Роландом ПИПЕРОМ и Даниэлем БОЛОТИНЫМ.

На встрече собеседники обсудили возможность воплощения Европейским исследовательским центром технологий и инвестиций проекта по созданию украинского оператора аэротакси с использованием самолетов «Eclipse 500». Проектом предусмотрено создание сети сервисных центров для обслуживания самолетов «Eclipse 500» и разветвленной системы аэротакси.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос строительства самолетов «Eclipse 500» в перспективе на территории Украины. На первом этапе реализации проекта ожидаемый объем инвестиций достигает около 50 млн. долларов. По словам первого вице-премьера, главная особенность этого проекта - его технологичность. «В условиях кризиса это может быть самым важным», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, А.ТУРЧИНОВ 1-3 марта находится с рабочим визитом в Королевстве Нидерланды. В ходе визита предусмотрены встречи с вице-премьер-министром, министром финансов, министром внешней торговли, министром экономических дел, министром энергетики и представителями деловых кругов Нидерландов.

По объему прямых инвестиций, привлеченных в экономику Украины в 2008 году, Нидерланды занимают третье место.

Уровень товарооборота между Украиной и Нидерландами в 2008 году составил 2,402 млрд. дол., что на 45,8% больше по сравнению с 2007 годом.