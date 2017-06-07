Ярославский выполнил все обязательства по ХТЗ - губернатор Харьковской области

Сегодня председатель Харьковской ХОГА Юлия Светличная посетила Харьковский тракторный завод, уверенно восстанавливающий объёмы производства после прошлогоднего простоя. Губернатор отметила, что Александр Ярославский, владелец и инвестор Харьковского тракторного завода выполнил все обязательства по ХТЗ.

"Благодаря поддержке президента Украины и инвестора, мы смогли запустить легендарный завод ХТЗ. И можем говорить с уверенностью, что есть заказы, будет работа, с уверенностью смотрим в будущее. Сегодня на ХТЗ выполнены все обязательства инвестора, которые он давал. Предприятие работает и развивается. Благодаря работе инвестора и менеджмента завода, благодаря работе всех кто вкладывает свою душу в производство тракторов – мы в итоге сможем выполнить любой план", - сказала в своем выступлении перед трудовым коллективом и представителями СМИ Юлия Светличная.

Губернатор Харьковщины лично ознакомилась с ходом технологического процесса на предприятии, пообщалась с заводчанами и грамотами отметила ведущих сотрудников предприятия.

Генеральный директор завода ХТЗ Андрей Коваль подчеркнул, что в мае текущего года был побит рекорд за последние десятилетия работы завода по выпуску деталей. "На ХТЗ деталей изготовили более, чем на 14 млн.грн, - это ведь тоже объем валовой продукции, объем реализации и он привязан к заработной плате", – сказал он.

Коваль также рассказал о логике текущей стратегии предприятия. "Наши действия нацелены на повышение внутренней эффективности и оптимизацию бизнес-процессов. И движения есть по всем направлениям. Источник же потенциального повышения уровня заработной платы мы видим в то, чтобы больше продавать и дешевле делать нашу продукцию. С одной стороны, то, что сейчас был принят указ, компенсирующий покупателям техники ХТЗ 20% от её стоимости, даст существенную прибавку продаж на рынке Украины. А с другой, инвестиции в модернизацию позволят снизить накладные затраты", - сообщил гендиректор ХТЗ.

Как известно, Харьковский тракторный завод ведет свою историю с 1930 г., является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Украины. Благодаря многолетней практике поставок продукции на экспорт, торговая марка «ХТЗ» входит в число наиболее узнаваемых за рубежом украинских брендов. Стратегия предприятия в настоящее время ориентирована на восстановление рыночных позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Владелец и инвестор ХТЗ Александр Ярославский силами группы DCH уже реализовал ряд успешных проектов возрождения промышленных предприятий.