Гройсман прогнозирует рост доли легкой промышленности в экономике Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман оценивает потенциал увеличения доли легкой промышленности в экономике до нескольких процентов ВВП в среднесрочной перспективе.

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Об этом премьер сообщил журналистам во время посещения предприятия легпрома в Черниговской области.

"Удельный вес легкой промышленности в ВВП страны немногим больше 1%. Но потенциал к росту, я думаю, что точно такой же. То есть, можно дойти до нескольких процентов", - сказал премьер.

По его словам, в Украине довольно обширный внутренний рынок, а модернизация производства и инвестиции могут обеспечить как качественную продукцию, так и высокие заработные платы в отрасли, что поможет покрыть потребности.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году нарастила экспорт продукции легкой промышленности на 7,1% - до 60 миллионов долларов.