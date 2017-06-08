Депутаты продлили действие повышенной экспортной пошлины на металлолом еще на два года

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий продление на два года срока действия экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, размер которой составляет 30 евро за 1 тонну.

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За принятие Закона о внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры» проголосовали 260 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Законопроект №6382, который мы сейчас рассматриваем, продолжит действие повышенной экспортной пошлины на металлолом еще на два года… Я хочу подчеркнуть для наших международных партнеров, что данное временное повышение экспортных пошлины на металлолом, которое мы предлагаем, полностью отвечает международным обязательствам Украины в рамках ВТО», – сказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, докладывая по данному законопроекту.

Также он подчеркнул, что прямой положительный эффект для украинского бюджета от действия данного закона составляет более 1 млрд грн в год.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью принятия этого документа является сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома для уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и создания условий для восстановления объектов инфраструктуры.

Кроме того, законопроект направлен на стабилизацию ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах путем увеличения предложения металлолома на внутреннем рынке. Также ожидается рост поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом и создания дополнительной добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки данного дефицитного сырья.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Рада приняла с правками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.

Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.