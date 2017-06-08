Депутаты продлили действие повышенной экспортной пошлины на металлолом еще на два года
Как отмечается в пояснительной записке, целью принятия этого документа является уменьшение дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке.
Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий продление на два года срока действия экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов, размер которой составляет 30 евро за 1 тонну.
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За принятие Закона о внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры» проголосовали 260 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Законопроект №6382, который мы сейчас рассматриваем, продолжит действие повышенной экспортной пошлины на металлолом еще на два года… Я хочу подчеркнуть для наших международных партнеров, что данное временное повышение экспортных пошлины на металлолом, которое мы предлагаем, полностью отвечает международным обязательствам Украины в рамках ВТО», – сказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, докладывая по данному законопроекту.
Также он подчеркнул, что прямой положительный эффект для украинского бюджета от действия данного закона составляет более 1 млрд грн в год.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью принятия этого документа является сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома для уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и создания условий для восстановления объектов инфраструктуры.
Кроме того, законопроект направлен на стабилизацию ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах путем увеличения предложения металлолома на внутреннем рынке. Также ожидается рост поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом и создания дополнительной добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки данного дефицитного сырья.
Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Рада приняла с правками президента закон, предусматривающий повышение сроком на один год экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а также отмену обязательной государственной регистрации контрактов на экспорт металлолома.
Украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.