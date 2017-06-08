Украинским предприятиям обещают рассрочку по НДС на ввозимое для производства оборудование

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов разработать законопроект о предоставлении рассрочки по НДС на ввозимое для производства оборудование. Об этом премьер-министр написал в своем Twitter.

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«Поручил Министерству финансов проработать проект Закона о рассрочке в 36 месяцев по НДС для оборудования, которое ввозится для производства», - написал Гройсман.

По его словам, например, при ввозе станка, чтобы изготавливать ткань, нужно будет не сразу заплатить 20% НДС, а будет предоставлена рассрочка на 36 месяцев.

«Мы это сделаем для всего оборудования, которое не производится в Украине. Уверен, такое решение положительно повлияет на украинское производство!», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, в Украине в апреле третий месяц подряд зафиксирован спад промышленного производства в годовом выражении, который по сравнению с апрелем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, ускорился до 6,1% после 2,7% месяцем ранее.

С учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в апреле в годовом выражении ускорился до 4,6% после 2,9% в марте к марту.