В Украине замедлился рост цен производителей промпродукции

Рост цен производителей промышленной продукции в Украине в мае 2017 года в годовом выражении, по сравнению с маем 2016 года, замедлился до 27,1% с 35,6% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем 2017 года, цены производителей промпродукции в мае снизились на 1,3%.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, цены производителей промпродукции выросли на 6,7%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост цен производителей промпродукции в Украине в апреле 2017 года в годовом выражении замедлился до 35,6% с 38,3% месяцем ранее.