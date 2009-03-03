Пуск главного конвейера АвтоКрАЗа перенесен

Запуск главного конвейера холдинговой компании «АвтоКрАЗ» перенесен на 16 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый замдиректора по экономике и финансам предприятия Михаил ПОТАПОВ на совещании в Кременчуге с участием губернатора Полтавской области.

Среди причин вынужденного простоя предприятия М. ПОТАПОВ назвал экономию энергоносителей, корректировку плана производства и поиск заказов на продукцию.

Как сообщал УНИАН, конвейер предприятия остановился в конце декабря 2008 года и его запуск постоянно откладывался.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, до 3634 автомобилей.