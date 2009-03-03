ММК им. Ильича работает на 65% мощности

ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" работает сейчас на уровне 65% объема производства по сравнению с докризисным периодом 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления, генеральный директор ОАО «ММК им. Ильича» Владимир БОЙКО 28 февраля в беседе с польским корреспондентом немецкой газеты «DIE WELT» Герхардом ГНАУКОМ (Gerhard Gnauck). Интервью опубликовано в газете трудового коллектива меткомбината «Ильичевец».

По словам В. БОЙКО, 65%-ная загрузка мощностей комбината связана с отсутствием заказов и низкими мировыми ценами на метпродукцию. Несмотря на недозагрузку, предприятие работает полную рабочую неделю. «Пока мы отказались от перехода на четырехдневную рабочую неделю, у нас много работы, люди задействованы и получают тариф и доплаты, оговоренные законом, - рассказал гендиректор. - Отказались лишь от ночных смен ремонтников, остальные работают в обычном режиме». Он уточнил, что «в производственном режиме сейчас работают две мартеновские печи из шести, четыре доменные печи из пяти, семь агломашин из двенадцати и три конвертера».

В. БОЙКО подчеркнул, что на комбинате специалисты ежесуточно производят необходимые расчеты - «сколько мы затратили, сколько завезли сырья, сколько заработали, и сокращать штат пока не собираемся».

Гендиректор сообщил, что из-за увеличения стоимости российского природного газа на комбинате увеличились затраты. «Если у нас цена газа с доставкой в прошлом 2008 году была где-то 235-240 долларов, то сегодня 307,7 доллара за 1000 кубометров. Это означает, что на границе газ стоит 246,6 доллара, если отбросить НДС и стоимость транспортировки», - объяснил В. БОЙКО. По его словам, «за февраль в общих расходах производства доля газа составит 15-16%, год назад это было в пределах 8-10%».

В то же время руководитель предприятия добавил, что в связи с сокращением производства потребление газа комбинатом снизилось практически на 50%. «Расходы выросли, но необходимо подчеркнуть, что нам удалось резко сократить уровень потребления газа. Если мы брали год назад 160 тысяч кубических метров газа в час, то сегодня берем 90 тысяч», - сказал В. БОЙКО, отметив, что «в связи с сокращением производства на 30-32% потребление газа сократили почти вполовину».

Говоря о мировой цене на металлопродукцию, гендиректор напомнил, что «в первой половине 2008 года цены «необоснованно выросли до космических». «Наша основная продукция - экспортные рулоны, цена на них достигла 1100 долларов США, сегодня за них дают 350 долларов, то есть цена снизилась более чем в три раза», - заключил В. БОЙКО.

ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» (Полтавская обл.) остановил производство до 16 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил директор предприятия Дмитрий ЧЕРНЕНКО на совещании в Кременчуге с участием губернатора Полтавской области Валерия АСАДЧЕВА.

По его словам, на предприятии осуществляются мероприятия по минимизации воздействия негативных последствий экономического кризиса на деятельность завода.