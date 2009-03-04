Sony выйдет из кризиса первой

11:05, 04 марта 2009
Промышленность
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Заявляет новый президент компании

Электротехнический гигант Японии Sony преодолеет нынешний кризис раньше и успешнее других японских фирм, уверенно заявил сегодня президент компании Говард Стрингер, сообщает Прай-ТАСС.

"Я намерен быть первым в гонке за выход из рецессии. Наша цель - сделать это как можно быстрее", сказал он журналистам.

Г.Стрингер, американец валийского происхождения, на прошлой неделе был назначен президентом Sony в дополнение к посту председателя совета директоров компании, который он занимает уже несколько лет. Он привел в руководство Sony команду молодых энергичных менеджеров, способных, по его словам, справиться с плохой конъюнктурой и стремительно меняющейся ситуацией на рынках, а также с реалиями эпохи информационных технологий. Новый президент заявил, что расширит сферу своего личного контроля над делами Sony, но будет поощрять инициативу по "скорейшему доведению продукции до новых потребителей".

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