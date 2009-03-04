НПО им. Фрунзе поставит оборудование в Россию

ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» начало отгрузку продукции по заказу ООО «РН-Пурнефтегаз», которое является вторым по величине нефтедобывающим предприятием компании «НК-Росснефть», для оснащения дожимной компрессорной станции (ДКС) на Комсомольском нефтегазовом месторождении. Стоимость контракта – порядка 30 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО им. Фрунзе.

В сообщении отмечается, что изготавливаемый сумскими машиностроителями комплекс состоит из двух компрессорных линий и установки низкотемпературной сепарации газа. Оборудование предназначено для сбора, переработки и подготовки попутного нефтяного газа к транспортировке через магистральный газопровод. Установка данного оборудования сделает возможным применение технологии утилизации газа, получаемого при добыче нефти. В результате должно уменьшиться количество вредных выбросов в атмосферу, причиной которых сегодня является сжигание попутного газа на факелах. Кроме того, технология утилизации позволит в дальнейшем использовать собранный газ.

В состав оборудования, предназначенного для использования на ДКС «Комсомольская», входят семь турбокомпрессорных агрегатов ТКА-Ц16. Четыре из них оснащены трехкорпусными компрессорами. Специально разработанная конструкция позволит персоналу станции в случае необходимости разбирать первый или второй корпус компрессора без демонтажа третьего. Поставить оборудование заказчику планируется до конца мая 2009 года.

За последние несколько лет сумское предприятие выполняло крупные заказы для ряда российских нефтедобывающих компаний, среди которых такие крупные, как ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК-Росснефть».

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