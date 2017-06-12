Нефтехимический завод «Карпатнефтехим» возобновил работу после пятилетнего простоя, сообщила пресс-служба предприятия.

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В пресс-службе компании напомнили, что в конце апреля Кабинет министров Украины принял постановление, которым определил для «Карпатнефтехима» ежегодные квоты на безакцизный ввоз сырья: сжиженный газ - 1070 млн литров в год; прямогонный бензин - 1170 млн в год; дизельное топливо - 985 млн литров в год.

В компании отмечают, что переработка каждого из указанных объемов может обеспечить выпуск 250 тыс. тонн этилена в год.

При этом выбор сырья будет зависеть от конъюнктуры сырьевых и товарных рынков. Согласно сообщению пресс-службы, в 2017 году основным сырьем будет прямогонный бензин, но не исключено использование сжиженного газа или дизельного топлива.

Справка УНИАН. «Карпатнефтехим» (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) создан в 2004 году. Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.