Украина увеличила экспорт продукции легкой промышленности на 10%

Украина в I квартале 2017 года увеличила экспорт продукции легкой промышленности на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 251,4 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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Согласно сообщению, доля легпрома в украинском экспорте составляет 2,4%. Больше всего Украина экспортирует текстиль и текстильные изделия - 68,2% (171,5 миллиона долларов), обувь, головные уборы, зонты, меховое сырье, шкуры и изделия из кожи - 31,8% (80,0 миллиона долларов). При этом почти 83,8% всей продукции направляется в страны Европейского Союза.

"Украинская легкая промышленность является третьей по значению среди самых перспективных секторов креативной индустрии. Таковы выводы международных экспертов, зафиксированные в Дорожной карте стратегического развития экспорта. А еще - это модная, красивая продукция, которая набирает популярность в мире. С высокой добавленной стоимостью и невероятным потенциалом на внутреннем и внешних рынках", - отметил глава Минэкономразвития Степан Кубив.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман оценивает потенциал увеличения доли легкой промышленности в экономике страны до нескольких процентов ВВП в среднесрочной перспективе. На данный момент доля легпрома в украинской экономике составляет около 1%.