Крюковский завод увеличил производство грузовых вагонов на 22%

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в январе-мае увеличил производство грузовых вагонов на 22%, или на 158 штук по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - до 877 вагонов.

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Об этом УНИАН заявили в управлении экономики Кременчугского горисполкома со ссылкой на сообщение предприятия.

По их данным, в январе-мае предприятие произвело 13 пассажирских вагонов, тогда как в январе-апреле 2016 года – ни одного.

Также в январе-мае этого года модернизировано 15 пассажирских вагонов.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагонзавод в 2016 году увеличил производство грузовых вагонов в 3,8 раза до - 1576 вагонов.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци".

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.