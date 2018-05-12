Бонусы Херсонскому машзаводу – бюджетной «лафы» на всех не хватит

Месяц назад рабочие ХМЗ, требуя выплаты задолженности по зарплате, захватили здание заводоуправления. Всей стране было наглядно продемонстрировано, по какому сценарию могут развиваться события на украинских предприятиях. Вот только повторить их финансовый успех в атаке на бюджетные деньги, другие заводы-фабрики вряд ли смогут - денег на всех просто не хватит. В результате, правительство вынуждено было взять всю ответственность за дальнейшую судьбу частного предприятия, его трудового коллектива на себя. Собственникам ХМЗ можно только позавидовать, их, конечно, пожурили, но денег дали и пообещали обеспечить заказами. Теперь Кабмину придется основательно постараться, чтобы херсонский пример не стал заразительным.

События на предприятии таки вынудили премьер-министра Юлию Тимошенко, хоть и спустя месяц после захвата, провести в Кабинете министров совещание по проблеме ХМЗ. Тот факт, что премьер, а также министр промышленной политики, народные депутаты, и. о. председателя Фонда госимущества и еще пару десятков чиновников высокого ранга почти 2 часа обсуждали проблемы среднестатистического завода, никого не удивил. Просто, Херсонский машзавод - зеркало украинского кризиса.

История в деталях

История с ХМЗ – это история украинского машиностроения в миниатюре. Во времена незабвенного поклонника “царицы полей” – Никиты Сергеевича Хрущева Херсонский комбайновый завод получил статус ведущего в СССР предприятия по производству кукурузоуборочной техники, чем и занимался до начала 1990-х годов. В 1995 году предприятие осваивает выпуск зерноуборочных комбайнов «Славутич». Но к 1999 году их удалось выпустить только 100, чего явно не достаточно, чтобы закрепиться на рынке селхозтехники этого типа. К этому времени предприятие было переименовано в ОАО «Херсонские комбайны», а 50% его уставного фонда плюс одна акция были переданы Фондом госимущества лизинговой компании «Украгромашинвест», в которой ФГИ также владел 50% акций +1 акция. Остальные 49,9% акций «Украгромашинвеста» принадлежали канадской компании Katredes. Начиная с 2004 года, контроль над «Украгромашинвест» пыталась получить трубно-колесная компания Интерпайп, однако в результате ей достался лишь комбайновый завод. Правда, в процессе борьбы между двумя финансово-промышленными группами завод оказался банкротом и на его базе был создан Херсонский машиностроительный завод, который и перешел к Интерпайп. Не вдаваясь в подробности, можно лишь отметить, что получение в собственность госпредприятия путем доведения его до банкротства является классической для Украины схемой «приватизации». Но предприятие, производящее комбайны и другую сельхозтехнику являлось для Интерпайп абсолютно не профильным активом. Видимо, это и стало причиной того, что в конце 2007 года 50% акций ХМЗ были переданы компании «БелоцерковМАЗ», созданной на базе ОАО «Белоцерковсельмаш». «БелоцерковМАЗ» владеет также заводом «Львовсельмаш». Собственник белоцерковской компании - Александр Олейник и стал председателем правления Херсонского машзавода.

Так что в 2008 год ХМЗ вошел с новым руководством и весьма амбициозными производственными планами. Но из 245 комбайнов, которые предприятие планировало произвести в 2008 году, удалось изготовить только 160, а реализовать и того меньше. Украина еще только почувствовала приближение кризиса, а на Херсонском машзаводе уже начались перебои с зарплатой. Согласно заявлениям профсоюзных лидеров завода, зарплату перестали платить чуть ли не в сентябре прошлого года. С этого же времени начинается резкое снижение объемов производства на ХМЗ, а в ноябре он полностью прекращает выпуск комбайнов. Происходит это по причине полного отсутствия денег у потенциальных заказчиков – фермерских хозяйств, которые лишились возможности получать кредиты в банках (минимальная стоимость одного комбайна «Славутич» - около 600 тыс. грн.) Интересно, что в декабре находящемуся в полукоматозном состоянии заводу в рамках госпрограммы развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса выделяется 5,4 млн. грн.

Но это уже не может помочь «тонущему» предприятию, к февралю этого года задолженность по зарплате на ХМЗ достигает более 5 млн. грн. Руководство завода заявляет о том, что вынуждено сокращать штат. По данным профкома, планировалось уволить 900 из 1,5 тысячи сотрудников предприятия. В этой связи нельзя не вспомнить, что Александр Олейник в декабре прошлого года был избран председателем Федерации работодателей «Киевщина». Видимо, исходя из того, что необходимо обеспечить рабочие места в своем родном регионе Олейник принимает решение о вывозе части оборудования ХМЗ в Белую Церковь. С Херсона на Белую Церковь меняет свой юридический адрес и Херсонский машзавод.

К 3 февраля терпение комбайностроителей иссякло, рабочие берут штурмом заводоуправление, требуя выплатить задолженность по заработной плате и передать предприятие в госсобственность. На сторону рабочих поспешила встать Херсонская облгосадминистрация, у которой с собственниками ХМЗ застарелый конфликт интересов. В первую очередь, проблема заключается в электроподстанции, расположенной на территории предприятия. Руководство «Херсоноблэнерго» и собственники ХМЗ не могут договориться о продаже подстанции, через которую обеспечивается электроснабжение почти трети потребителей Херсона. Владелец ХМЗ оценивает объект в 20 млн. грн., а “Херсоноблэнерго” предлагает за него лишь 12 млн. грн.

В Херсонской обладминистрации поспешили заявить, что руководство ХМЗ неспособно вывести предприятие из кризиса. На это у собственника нашелся вполне убедительный контраргумент. Дело в том, что с 2007 года закупку комбайнов за бюджетные средства передали в ведение ОГА. С тех пор у предприятия было куплено всего 4 комбайна. В прошлом году областная администрация заверяла приобрести сначала 150 комбайнов, потом 100, но так и не выполнила своих обещаний.

В скандал ввязываются и различные политические силы, собственно, они присутствуют в нем с самого начала, так как председатель правления завода Олейник, является членом Партиии Регионов, а херсонский губернатор Борис Силенков, хотя и вышел из НУНС, представляет пропрезидентские силы. Не остались в стороне и коммунисты, которые поддержали борьбу пролетариата против капиталистов. Подключились к разборке представители Херсонской области в БЮТ. Короче говоря, желающих солидаризироваться с рабочими машзавода было хоть отбавляй, а вот реально решать их проблемы никто, похоже, не собирался – зачем тушить пожар, на котором можно неплохо согреться. «Левые» призывали херсонских рабочих двинуть на Киев и перенести свои выступление под Кабмин. Представители БЮТ выступали за срочную реприватизацию завода, видимо забывая о том, что в условиях кризиса низколиквидные активы могут купить разве что по цене металлолома. Возвращение завода в собственность государства вряд ли сделает его рентабельным, так как финансирование государственных лизинговых программ для закупки сельхозтехники в 2009 году снижено почти вдвое в сравнении с прошлым годом – до 140 млн. грн. В итоге, борьба с кризисом на отдельно взятом заводе, как и в стране в целом, свелась к обычному пи-ару и популизму.

Частный бизнес за государственные деньги

На упомянутом заседании в Кабмине политика тоже была, но в значительно более мягкой форме, чем в “полевых условиях”. Хотя присутствовавший на совещании Александр Олейник и подвергся перекрестной критике со стороны народных депутатов и госчиновников, обстановку на заседании можно назвать вполне доброжелательной, в первую очередь, благодаря настроению Юлии Владимировны. Она беседовала с председателем правления ХМЗ как участковый врач, обеспокоенный самочувствием больного. Дальше больше, выяснив, что у завода уже подписан договор с «Украгролизингом» о продаже за 16 млн. грн. 22-х комбайнов, Тимошенко откровенно заявляет о том, что отдает Херсонскому машзаводу все деньги, которые есть в наличии у лизинговой компании. «На сегодняшний день в аграрном лизинговом фонде есть 12 млн. грн. Понятно, что это деньги на всю страну. Учитывая такую чрезвычайно сложную ситуацию на Херсонском машиностроительном заводе, мы сегодня вместе с министром приняли решение, что мы будем думать, как в дальнейшем наполнять лизинговый фонд, но эти 12 млн. грн. в полном объеме отдаем заводу», – сказала премьер.

Она, правда, особо подчеркнула, что предприятие, в первую очередь, должно направить эти средства на погашение задолженности по зарплате и отчислениям в бюджет.

«Но я не дам ни одной копейки до тех пор, пока завод не откроет счета в казначействе, чтобы мы видели, куда пойдет каждая копейка. От того, как быстро будет открыт счет, будет зависеть, как быстро завод получит деньги. Но направлять вы их будете сейчас исключительно на заработную плату и на платежи в бюджет, которые сегодня необходимо осуществлять», – подчеркнула премьер-министр.

Несмотря на отданные заводу 12 млн. грн., которые, к сожалению, решат проблемы предприятия лишь на пару месяцев, премьер обещает изыскать средства для предоставления аграриям кредитов на приобретение в 2009 году исключительно украинских комбайнов «Славутич». Тут же выясняется, что «Украгролизинг» в прошлом году направлял деньги на приобретение импортной сельхозтехники, с использованием схем по ее «украинизации». Премьер негодует и требует ограничить импортной технике доступ на украинский рынок: «Мы за бюджетные средства создаем рабочие места за рубежом, забывая о собственном производителе». Вот и еще один плюс для собственников ХМЗ. Конечно, импорт комбайнов в Украину полностью не перекроют, но уж подержанной сельхозтехники, которая успешно конкурирует по цене с украинской, точно станет меньше.

Что касается депутатов, то, если БЮТовец Юрий Одарченко занял непримиримую позицию, заявляя о полной несостоятельности руководства предприятия, то депутат от фракции КПУ Екатирина Самойлик была готова предоставить проштрафившемуся Олейнику шанс исправиться. Она заявила о том, что смена руководства на предприятии может ухудшить его положение. Представитель ГНАУ вообще путал цифры и факты, заявляя, что 30 комбайнов, которые завод поставил в прошлом году «Украгролизингу», так и не нашли своего покупателя, что тут же было опровергнуто директором «Украгролизинга» Николаем Шпаком. Он утверждает, что продукция ХМЗ пользуется спросом и в текущем году через «Украгролизинг» может быть реализовано 90 комбайнов «Славутич». Похвалил отечественные комбайны и министр промышленной политики Владимир Новицкий, который считает их вполне конкурентоспособными. «На комбайны «Славутич» есть заказы из России и Казахстана», - добавил министр. Он также заявил, что в этом году необходимо выделить 150-200 млн. грн. на их приобретение фермерскими хозяйствами. Часть этих средств Юлия Тимошенко предложила изыскать в стабилизационном фонде. «У нас уже есть 200 млн. грн. в стабфонде для фермеров и еще 300 млн. грн. планируется перераспредилить на фермеров, потому что банки их сегодня не кредитуют. Частично финансирование должно проходить за счет местных бюджетов», - отметила глава правительства. Так что, Херсонской облгосадминистрации тоже придется помогать ХМЗ.

Конечно, в ходе совещания премьер не забыла припугнуть владельцев ХМЗ, заявив, что завод может быть возвращен государству, если его собственник не сможет обеспечить нормальную работу. Она пообещала, что правительство в этой ситуации будет прислушиваться к мнению трудового коллектива.

Последнее заявление выглядит несколько противоречиво на фоне тех бонусов, которые получил и еще получит от государства господин Олейник. Он осознано шел на обострение ситуации на заводе, иначе, чем объяснить, что при наличии в Украине сотен промпредприятий с подобными, а зачастую и худшими проблемами, только на ХМЗ произошел настоящий бунт. Собственник решил, что он ничего не потеряет, и оказался прав.

Какие выводы может сделать из выше приведенного владелец какого-нибудь машиностроительного предприятия. Действия Кабмина по спасению ХМЗ вполне могут быть истолкованы им как руководство к действию – чем хуже будут обстоять дела на предприятии, тем больше внимания он получит от правительства и тем более ощутимой будет помощь государства. Наши бизнесмены люди с крепкими нервами, их не напугаешь заявлениями о реприватизации. «Кому это все сейчас нужно?», - резонно спросят они. Собственники проблемных предприятий также прекрасно понимают, что Кабмин в последнюю очередь заинтересован в массовом переходе в госсобственность заводов, находящихся на грани коллапса. При этом для некоторых возможность избавиться от лишней нагрузки на бизнес в виде нерентабельного производства может вообще оказаться очень привлекательным вариантом в период кризиса. Такие собственники сами с радостью вернут стране «отработанный материал», на котором в хорошие времена можно было без особых хлопот и инвестиций заработать деньги. Не наше дело давать советы премьер-министру, но у истории с Херсонским машзаводом должно быть логическое продолжение, которое заставит собственников предприятий изыскивать все возможные варианты для поддержания нормальной работы. Возможно, следует дать понять мелким и крупным олигархам, что сбрасывая “баласт” они могут лишиться не только ненужного актива, но и всего бизнеса. Другой вопрос, что сделать это крайне сложно, но иначе желающих последовать примеру Олейника будет, хоть отбавляй…

Антон Лосев (УНИАН)